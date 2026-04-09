AV desmiente que abucheara y acusara de racista al edil Eugenio González en el Pleno de Cangas
RM
Alternativa dos Veciños (AV) desmiente que su concejala Victoria Portas abuchera o silbara al concejal del PSOE Eugenio González en el Pleno de la Corporación de Cangas celebrad el lunes. Señala que sí indicó "que non se poden decir así as cousas", en relación a la intervención del edil sobre los causantes del deterioro de las pistas deportivas, y que "a forma non era a correcta para un representante da veciñanza", pero aclara que solo el propio edil y la alcaldesa aparecen en el video de la sesión.
Asegura AV que solo estaban presencialmente en el salón de plenos tres personas del público, que "foron enormemente respectuosas con todos os concelleiros e concelleiras alí presentes", y que no se produjeron los referidos abucheos a Eugenio González.
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