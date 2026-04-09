Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaTráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaCesáreas acompañadas CunqueiroIncendios GaliciaQuemado botella agua barFillas de Cassandra
instagramlinkedin

AV desmiente que abucheara y acusara de racista al edil Eugenio González en el Pleno de Cangas

La concejala de AV Victoria Portas, interviniendo en el Pleno del lunes en Cangas.

La concejala de AV Victoria Portas, interviniendo en el Pleno del lunes en Cangas. / FdV

RM

Alternativa dos Veciños (AV) desmiente que su concejala Victoria Portas abuchera o silbara al concejal del PSOE Eugenio González en el Pleno de la Corporación de Cangas celebrad el lunes. Señala que sí indicó "que non se poden decir así as cousas", en relación a la intervención del edil sobre los causantes del deterioro de las pistas deportivas, y que "a forma non era a correcta para un representante da veciñanza", pero aclara que solo el propio edil y la alcaldesa aparecen en el video de la sesión.

Asegura AV que solo estaban presencialmente en el salón de plenos tres personas del público, que "foron enormemente respectuosas con todos os concelleiros e concelleiras alí presentes", y que no se produjeron los referidos abucheos a Eugenio González.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  3. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  4. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  5. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  6. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  7. Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»
  8. Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles

AV desmiente que abucheara y acusara de racista al edil Eugenio González en el Pleno de Cangas

En busca de un asiento en el bus de O Morrazo a los hospitales

En busca de un asiento en el bus de O Morrazo a los hospitales

La expropiación de monte por Retegal para sus antenas alerta en Domaio y Meira

La Xunta invertirá 450.000 euros en la renovación de la línea eléctrica en Ons

El concejal de Deportes pide perdón y el PSOE se agita en Cangas

La zona azul de Moaña llegará a los barrios de O Real y O Rosal

Ruta de la República en Cangas

«O imperialismo no século XXI», en Wells

Tracking Pixel Contents