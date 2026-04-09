Deporte
Asbel renuncia a organizar este año el Cross de Cabo Udra
La organización quiere tomarse un descanso y asegura echar de menos un mayor apoyo
No habrá novena edición del Cross de Cabo Udra en 2026. La Asociación por Beluso (Asbel), responsable del multitudinario evento, ha anunciado en redes sociales su renuncia a organizarlo ante la necesidad de tomarse un respiro, pero también ante otros factores que, señala, «tristemente son ajenos a nuestra voluntad».
«Necesitamos tomarnos un descanso. Este año el Trail do Nocedo coincidió con el Campeonato Gallego y son meses de mucho trabajo. Esa es la principal razón», señala Marcos Torres, presidente del colectivo. El dirigente apunta que «desde el 8 de marzo del trail hasta mediados de junio, que se celebra el cross, parece poco tiempo, pero en realidad son meses de mucha tarea», afirma, antes de añadir que «vamos a darnos un descanso y a reflexionar otro modo de estructurarnos».
La idea es que este parón sea solamente en 2026 y retomar la competición en 2027. «Lo iremos viendo», señala Torres, porque «son diez años desde que pusimos en marcha el cross, y los cinco últimos compaginándolo con el Trail do Nocedo». Pero más allá del lógico cansancio también pesan otras cuestiones, como el echar de menos un mayor apoyo a una iniciativa que, defiende Asbel, «genera muchos beneficios como la práctica deportiva, la acción social, la puesta en valor de nuestra cultura o la limpieza de nuestros caminos». Esa criticada falta de respaldo no es tanto económica como social, para un evento que en su última edición contó con más de un millar de participantes y movilizó a casi el doble entre corredores y acompañantes.
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