Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles

Cangas se ha sumado a la red de Destinos Turísticos Intelixentes que promueve el patronato provincial Rías Baixas. Más de una veintena de balizas o «beacons», pequeños dispositivos bluetooth de bajo consumo que emiten señales a teléfonos móviles cercanos permitiendo la comunicación interactiva con el usuario ya están instalados en los lugares más representativos y visitados del municipio. Funcionan ya en el centro urbano –desde Rodeira hasta el puerto deportivo, pasando por la Capela do Hospital, entre otros–, en playas como Liméns, Barra o Nerga, y en otros entornos naturales e históricos como el Balcón do Rei, Muíño de Fausto, atrio de Darbo, la antigua conservera de Massó o el yacimiento de O Facho.

Uno de los "beacons" que activa las aplicaciones de los teléfonos móviles. / G.Núñez

El nuevo sistema permite el «marketing de proximidad y la analítica de flujos» en los espacios interiores y exteriores donde están instalados. «Transforman la experiencia del visitante ofreciendo información personalizada (guías, ofertas, audios) automáticamente sin necesidad de escaneo». Basta con tener instalada la aplicación de Rías Baixas en el móvil para que la baliza se active: Los contenidos multimedia (vídeo, audio, textos) «saltan» al dispositivo del usuario al aproximarse, y permiten enviar ofertas personalizadas o bienvenidas a los turistas en tiempo real, mejorando la experiencia y el análisis de datos (Big Data). También ayudan a entender los recorridos, los puntos de mayor interés y el tiempo de estancia de los visitantes.

Las 23 balizas ya están operativas, aunque el Concello de Cangas aún tiene pendiente de rubricar el convenio de colaboración con la Diputación, que asume integramente los costes con fondos europeos canalizados por el Gobierno de España para formar parte de los destinos turísticos inteligentes, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente, destacan.

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