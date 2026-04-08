«Punto de Araña» se presenta en Bueu
La Librería Miranda de Bueu organiza hoy la presentación del libro Punto de araña, de Nerea Pallares. El acto tendrá lugar a las 1900 horas en la Sala Multiusos del Centro Social del Mar. Estará presentado por laperiodista Chus Gómez Dorrego. En el libro, unas mujeres marineras de Camariñas, unidas por los palillos, harán una pequeña rebelión femenina..
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