Las primeras tablas del teatro de O Morrazo.

Rosa E Gantes se encargó ayer de pregonar el 14.º Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo «Citeamor», que se desarrollará del 7 al 26 de mayo en el Auditorio Municipal de Cangas. El grupo de teatro Ocupando Espazos, de reciente creación, fue el primero en salir a escena con la obra «Vod(k) Vil.

Una restricción equívoca en los premios de la Cultura

Los premios de la cultura de Cangas, los denominados como Xohan de Cangas e Ignacio Cerviño son, sin lugar a dudas, uno de los mayores aciertos de la política canguesa. Con el tiempo se convirtieron en una especie de distinción a las personas y entidades de Cangas. Y ahí surgió también el problema. Resulta que un cangués puede recibir el Premio Nobel de Medicina o el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, pero no tener el más alto honor de su pueblo. Porque, a esta alturas, unos cuantos se empeñan en que esos premios queden restringidos al ámbito de la cultura y el patrimonio. Entiendo que podían aplicarse perfectamente a otros campos, pero si se insiste en esta restricción, el Concello debiera de pensar en otra fórmula para distinguir a los hombres, mujeres, entidades y colectivos que trabajan en Cangas en favor de la medicina o ciencia, por ejemplo. Creo, sinceramente, que circunscribir los premios Xohan de Cangas e Ignacio Cerviño a la cultura y el patrimonio es una equivocación mayúscula, que deja sin premio a personas muy notables que contribuyeron a hacer más grande el municipio de Cangas.