Ormaluga culpa al Concello de que Aldán perdiera su categoría de Zona A

La Organización de Mariñeiros Luso-Galaica (Ormaluga), en la que están integrados los navalleiros de Aldán, muestra su enfado por la pérdida de la categoría de Zona A en esta ría que ha pasado a B debido a los problemas del saneamiento del Concello de Cangas. Dice que supone un golpe para el sector que hasta el día 1 de abril contaba con una clasificación única en Galicia que otorgaba al producto un valor añadido y ventaja competitiva.

Atribuyen el problema a la deficiente dimensión y gestión del saneamiento, un problema histórico derivado de la incorrecta separación de pluviales y residuales y de un sistema incapaz de absorber el crecimiento urbanístico. Desde Ormaluga señalan al Concello como responsable, que no ha demostrado interés ni contacto con el sector y pide una reunión con la alcaldesa, Araceli Gestido, a la que critican por la inacción y por unas recientes declaraciones sobre 3,5 millones en las arcas municipales: "Esta inacción contrasta, ademais, coas recentes declaracións da alcaldesa, quen se congratulou no seu Instagram de que o Concello dispón duns 3,5 millóns de euros nas arcas municipais. Se existen recursos, deben destinarse de inmediato a cuestións prioritarias como o saneamento. A cidadanía e os sectores produtivos non podemos seguir pagando as consecuencias dunha xestión neglixente."

Dese Ormaluga piden la adopción de medidas urgentes de mantenimiento de la red, "tales como a continuidade na limpeza das canalizacións, pero especialmente unha limpeza exhaustiva dos tanques de area, sobre todo nos momentos nos que é previsible o seu colapso por mor de chuvias intensas ou maior presión poboacional". De igual manera pide un compromiso firme de abordar de una vez por todas una solución estructural a un problema "que leva décadas sendo ignorado e que se foi trasladando dunha corporación a outra sen resolverse. Atopámonos nun momento no que o acceso a fondos europeos está ao alcance das institucións, polo que nos resulta difícil entender que non se poida atopar financiamento para resolver este problema".

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Por otra parte, quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos: "A rebaixa de categoría non implica unha merma na calidade. Salvo a excepción coa que contaba Aldán até o pasado 1 de abril, a restante navalla extraída en Galicia procede de augas categoría B e todo o produto é sometido aos correspondentes procesos de depuración. A navalla de Aldán é, cando menos, de igual calidade que a de calquera outro punto de extracción de Galicia. Non obstante, o problema é outro: a perda dun selo de calidade diferencial para o noso produto, e sobre o que se sustenta a competitividade desta actividade integrada exclusivamente por pequenos produtores da pesca artesanal".