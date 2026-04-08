Losada pide colaboración a las alcaldías contra los atropellos

Con cinco atropellos mortales en lo que va de año en la provincia, todos de personas mayores, en Cerdedo-Cotobade, Mos, Rodeiro, Vilanova de Arousa y Tomiño, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, se ha dirigido por carta a los 61 alcaldes y alcaldesas de la provincia para alertarles y recordarles el ofrecimiento de hace un mes de la Jefatura de Tráfico para sumarse a la campaña de la DXT sobre seguridad viaria, que incluye charlas y reparto de chalecos reflectantes. Recuerda que la estadística supera los registros anteriores y que a la campaña sólo se sumaron Vilaboa, Ribadumia, Pazos de Borbén, Covelo, Arbo y Ponteareas.

La campaña, con las primeras charlas a personas mayores, comenzará el 22 en Vilaboa, en donde el año pasado dos hombres perdieron la vida atropellados en la N-554.

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Losada recuerda que de los seis fallecisos en lo que va de año en las carreteras de la provincia, cinco son peatones. En todo el año pasado fueron 4 peatones y no todos eran mayores y señala que el peor año de la serie histórica reciente, hubo cinco peatones fallecidos, una cifra que ya se ha alcanzado en apenas un trimestre de este año 2026. Los cinco casos de peatones fallecidos este año ocurrieron el 2 de febrero en la N-541 en Cerdedo-Cotobade, en donde murió en un tramo con velocidad limitada a 50 km/h un hombre de 80 años que cruzaba sin chaleco reflectante, vestido de oscuro y cuando estaba amaneciendo, con poca luz natural. El siguiente fue el 14 en la carretera provincial EP 2602 en Mos. A las 12:40 horas en un día despejado y buena visibilidad, fue atropellada una mujer de 88 años en un paso de peatones en un tramo recto limitado a una velocidad de 30 km/h. El 18 de marzo ocurrió el tercer atropello en la provincial EP 6201, en Rodeiro. Fue a las 18:10 horas en un día despejado y murió una mujer de 89 años que irrumpió en al calzada en un tramo limitado a 50 km/h. El 28 de marzo en la PO-549 en Vilanova de Arousa ocurrió el cuarto atropello a otra mujer de 88 años. Cruzaba por un paso de peatones a las 17:45 horas, con buena visibilidad y en un tramo recto. El último fue el 1 de este mes de abril en la PO-344 en Tomiño. Un hombre de 77 años que paseaba por el arcén fue alcanzado a las 15:54 por un vehículo que se salió de la vía.