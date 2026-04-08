Llega el refuerzo para el muelle de Moaña

Han sido años de lucha del sector mejillonero de Moaña por conseguir la mejora del muelle de A Mosqueira, en donde amarraban los balandros, y ayer, finalmente, se veía la actividad para la rehabilitación y refuerzo de este dique, de unos 30 metros de longitud, que la erosión del mar, unido a la precariedad de su construcción, fue destruyendo hasta que lo hizo inservible para uno de los sectores económicamente más fuertes del municipio. Una potente grúa se dedicaba ayer a retirar del fondo del mar los trozos o faldones laterales del muelle que el oleaje fue arrancando, dejándole prácticamente el esqueleto del muelle.

Portos había adjudicado el año pasado las obras de rehabilitación por importe de 650.000 euros y de hecho los trabajos comenzaron en junio, pero en esta primera fase de ejecución, los buzos detectaron daños de consideración tanto en los pilares como en las zapatas de la estructura original que no estaban contemplados en el momento de la redacción del proyecto original, lo que obligó a su modificación. La obra pasó de los 650.000 euros previstos a los 975.000, lo que supuso 325.000 a mayores.

Una de las planchas del antiguo muelle levantada ayer del fondo del mar. / G.N.

Después de dos concursos fallidos al quedar desiertos porque las expectativas económicas de las empresas no se cumplían debido a la inflación en el coste de los materiales, Portos había logrado finalmente adjudicar la obra por esos 650.000. y cuando todo parecía que estaba encarrilado, surgieron estos inconvenientes bajo el mar. La obra no ha parado de crecer en su presupuesto desde los 384.291 euros iniciales a casi el millón de euros de la actualidad.

Otro momento de los trabajos. / G.N.

Los daños en la estructura están localizados en las juntas de hormigonado, de forma más o menos generalizada y suponen una disminución sensible de su capacidad resistente. Conforme a las recomendaciones técnicas, Portos decidió realizar diversas intervenciones para asegurar que la capacidad portante de la estructura era suficiente para soportar la maquinaria necesaria para las obras.

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Las obras generan el interés de vecinos de Moaña. / G.N.

Se estudiaron distintas posibilidades de refuerzo de la estructura con nuevos pilares y cimentaciones profundas y se comprobó la viabilidad de realizar un refuerzo de los 8 pilares, con sus zapatas correspondientes, que afectan al ámbito de actuación de la obra, pero garantizará la viabilidad de la ejecución de los trabaos previstos, de refuerzo de los faldones laterales y nuevo paramento exterior. Se va a reconstruir el muelle mediante elementos modulares prefabricados de características similares a los existentes y la instalación de un sistema de defensa para el atraque.