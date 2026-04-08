Un hombre da positivo en alcoholemia tras colisionar contra tres coches aparcados en el centro de Beluso

Un hombre dio positivo en el control de alcoholemia después de haber colisionado con el vehículo que conducía contra tres coches que se encontraban estacionados en el centro de Beluso. El suceso se produjo pasadas las 17 horas cuando el varón circulaba por la PO-315 en sentido Bueu-Aldán a la altura del cruce de este vial copn la EP 1301.

Por razones que se desconocen perdió el control del turismo y chocó contra tres coches aparcados en el lugar, causando daños materiales a todos ellos. En el lugar de los hechos se personó una patrulla de la Policía Local de Bueu, que procedió a realizarse la prueba de alcoholemia. Esta resultó positiva.