El gobierno negocia con Abanca y colectivos recuperar la Lagoa de Massó

El gobierno local de Cangas pretende negociar con Abanca la recuperación de la Lagoa de Massó, dentro de un proyecto en el que están involucrados varios colectivos como Anduriña o Pedra Amarrada. La intención es que la Lagoa de Massó se convierta en un espacio visitable, sin riesgos, y un humedal que siga siendo lugar de paso y reposo para las aves migratorias en sus largos viajes, con fauna propia, por supuesto. Este proyecto incluye también la musealización del viejo matadero a cargo de Pedra Amarrada, para lo que, a través del GAL, tiene solicitada una subvención de 70.000 euros, además de pretender tener acceso a otras ayudas europeas, que irían destinadas a convertir Punta Corveiro, en otra zona dedicada al mundo de las ballenas. Las conversaciones entre asociaciones y Concello de Cangas están muy avanzadas y, ahora, solo falta mantener una reunión con Abanca, que es propiedad de dos de esos sitios donde se pretende actuar, la zona próxima a Punta Corveiro y la Lagoa de Massó. Según el concejal de Urbanismo de Concello de Cangas, Antón Iglesias, Abanca nunca se opuso a la recuperación de la Lagoa, siempre estuvo dispuesta a escuchar propuestas en este sentido.

Viejo matadero de Cangas, en Balea. | GONZALO NÚÑEZ

La Lagoa de Massó se encuentra ahora mismo vallada e impide su paso a toda la gente ajena a la propiedad. En su día, el gobierno local de Cangas comunicó a la entidad bancaria que era necesario que instalara un cartel que indicara peligro. Lo cierto era que sus aguas son peligrosas y en ellas anidan y viven aves que pueden transmitir la gripe aviar y un lugar perfecto para que se reproduzca el mosquito tigre. De ahí la advertencia realizada por el Concello de Cangas. Pero de un cartel de advertencia se pasó a un vallado inesperado por parte de todos. Además, Abanca levantó el cierre sin permiso municipal porque no presentó ninguna solicitud. Simplemente apareció cerrada la Lagoa de un día para otro.

El aprtido en la oposición Alternativa dos Veciños (AV) quiso saber si el vallado cumplía con la legalidad. Lo preguntó en el pleno del lunes y no encontró ninguna respuesta por parte del concejal de Urbanismo, que fue directo: «Non vou a contestar a esas cuestións». Sí que comentó Iglesias que el famoso ENIL de Balea estaba parado porque ninguna administración había respondido por escrito a las peticiones del Concello de Cangas para desarrollarlo, cuando la líder de AV, Victoria Portas, fue alcaldesa. Antón Iglesias dijo que lo mejor era cambiar de fórmula y hablar directamente por teléfono con la administración, para evitar estos silencios, pero también reducir el ámbito de actuación del ENIL y evitar así la inclusión de zonas privadas, que son las que más problemas generan para desarollarlo.

La portavoz del Partido Popular en el Concello de Cangas, Dolores Hermelo, es radical en todo lo que se refiere Massó. Aseguró durante el pleno que Massó pertenecía al pueblo de Cangas e incluso propuso directamente la expropiación de la Lagoa de Massó, si fuese preciso. Incluso propuso expropiar la senda. «Siempre defendimos Massó para todos». Dolores Hermelo pide que se estudien todas las posibilidades para que se recupere esta zona tan importante como la Lagoa que está dentro de la propiedad de Massó.

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Lo de la expropiación no dejó indiferente a nadie de los presentes en el pleno de Cangas, sobre todo cuando Abanca, a través de su promotora Marina Atlántica, presentó en el concello una nuevo proyecto urbanístico para esta zona tan conflictiva.