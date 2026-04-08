Expropian 9.000 metros de monte para un centro de Retegal

La Consellería de Facenda e Administración Pública ha sometido a información pública un expediente de expropiación de 9.067 metros cuadrados de monte entre Domaio y Meira, en Moaña, para la regularización, ejecución e implantación del Centro de Telecomunicaciones de Retegal de Domaio. Este centro está incluido en el Plan Sectorial de Implantación y Desarrollo de las infraestructuras de la Administración que gestiona Retegal (Redes de Telecomunicación Galegas). Esta sociedad pública de la Xunta de Galicia es la encargada de gestionar, mantener y explotar infraestructuras de telecomunicaciones en Galicia.

En la Comunidad de Domaio figuran 4.882 metros cuadrados afectados de monte bajo; y en Meira dos superficies de 3.687 y 338, además de otra de 140 metros de suelo industrial de Retevisión.