Proyectos
Expropian 9.000 metros de monte para un centro de Retegal
En el expediente figuran terrenos afectados de las comunidades de Domaio y de Meira
La Consellería de Facenda e Administración Pública ha sometido a información pública un expediente de expropiación de 9.067 metros cuadrados de monte entre Domaio y Meira, en Moaña, para la regularización, ejecución e implantación del Centro de Telecomunicaciones de Retegal de Domaio. Este centro está incluido en el Plan Sectorial de Implantación y Desarrollo de las infraestructuras de la Administración que gestiona Retegal (Redes de Telecomunicación Galegas). Esta sociedad pública de la Xunta de Galicia es la encargada de gestionar, mantener y explotar infraestructuras de telecomunicaciones en Galicia.
En la Comunidad de Domaio figuran 4.882 metros cuadrados afectados de monte bajo; y en Meira dos superficies de 3.687 y 338, además de otra de 140 metros de suelo industrial de Retevisión.
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