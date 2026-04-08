Experiencia de la política rural de Moaña en Países Bajos

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, (BNG) se desplazó ayer a Países Bajos (Holanda) para participar, del 8 al 10, en un encuentro para compartir experiencias de políticas rurales dentro del proyecto europeo Granular (Giving Rural Actors data and re-Usable tools to Lead public Action in Rural areas), en el que participa la Universiad de Vigo (UVigo) y del que forman parte 13 países de la UE con 23 organizaciones. Leticia Santos viaja con Breixo Martíns, que es investigador y coordinador del proyecto por parte de la Universidad de Vigo; y Tania Gesto, de la Fundación Juana de la Vega.

El encuentro, organizado por P10, que es una asociación de municipios rurales de Holanda, se desarrolla partir de hoy en la ciudad de Deventer desde donde viajarán en autobús hasta Hof van Twente en donde visitarán una granja de cerdos como aprendizaje agrícola internacional y también una iniciativa comunitaria para mejorar habitabilidad en la localidad. La jornada acabará en Bronkhorst. Al día siguiente seguirán las visitas de proyectos y también se desplazarán hasta el lugar de Peel en Maas.

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La alcaldesa asegura que Moaña fue elegida para participar en esta sexta visita cruzada por su papel como «Concello dinámico, proactivo y comprometido con el desarrollo sostenible y participativo del territorio».