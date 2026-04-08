Eugenio González: “No hay racismo en mis palabras, pero no pueden venir a jugar con tacos de aluminio”

El concejal del PSOE de Cangas y edil de Deportes del gobierno tripartito, Eugenio González, aclara que no hay atisbo de racismo en las manifestaciones que realizó en el pleno del lunes, en el transcurso de ruegos y preguntas sobre la mala situación de los campos de fútbol keniata. Sostiene que es una realidad que el empleo de botas de aluminio estropea el césped del campo y que son utilizadas principalmente por peruanos que vienen de Vigo y marroquíes que lo hacen desde Bueu, como así aseguró textualmente en el pleno, pero sin querer ofender a la población extranjera como ahora se le critica.

“No hay racismo en decir que no se empleen tacos de aluminio, ni decir que los traen peruanos de Vigo o marroquíes de Bueu, es una realidad” y añade que si alguien le quiere acusar de eso va desencaminado porque él es el primero en ayudarlos. Recuerda que, si se quiere mantener el recinto abierto, de acceso libre, como quiere el PP, hay que establecer unas reglas mínimas para su uso y estrictas y en este sentido manifiesta que el gobierno va a invertir 300.000 euros en la reforma de estos campos y que si se emplea calzado no adecuado, en poco tiempo volverán a estar igual. "Es una recomendación de uso, no racismo”, insiste en concejal, que recibió un pequeño tirón de orejas por parte de la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) para que en lugar de referirise a la nacionaldiad de los jugadores, utilizara mejor, como dijo en el pleno, "lote de chavales". Eugenio González insistió en el pleno que es comprobable cómo bajan siempre un lote de chavales del barco de Vigo para acudir a jugar a los campos del keniata en Cangas.