La estabilización de la estructura del vial de O Con afectará a casi 20 metros

El Concello de Moaña inició ayer las obras de estabilización estructural de la avenida José Costa Alonso en O Con, frente a los números 94 y 96, que abarcará casi 20 metros de este vial por donde discurren los primeros metros del recuperado Camino Real —de uso peatonal y de bici— que llega por Tirán hasta el límite con Cangas.

El tramo del vial en donde se actuará, según consta en el proyecto. | FDV

El Concello de Moaña optó por realizar la obra por urgencia ante la falta de actuación de Costas del Estado pese a los constantes hundimientos de la calzada y peligrosos socavones, a consecuencia de la erosión del mar en el muro de contención de piedra. Bajo la franja peatonal hormigonada discurren servicios críticos de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público que corren peligro si hay más hundimientos.

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La intervención tiene como finalidad revertir el proceso de degradación del firme mediante una solución integral de ingeniería integral ya que el muro de mampostería carece de estanqueidad, lo que permite que el mar succione el material granular. El proyecto contempla la ejecución por bataches (tramos de 2 metros) para garantizar la seguridad de las edificaciones, el saneo profundo de suelos inadecuados, la colocación de filtros geotextiles de alto gramaje y la reconstrucción del firme mediante una losa de hormigón armado, además de una capa de rodadura de mezcla bituminosa. Asimismo, define un tratamiento específico para el muro de contención, mediante el sellado técnico y la instalación de 7 mechinales drenantes que permitan aliviar la presión hidrostática sin pérdida de áridos. El objetivo es dar estabilidad de esta infraestructura costera estratégica, garantizando la durabilidad de la inversión frente a la agresividad del medio marino y ofrecer a los vecinos una vía segura y modernizar esta infraestructura bajo criterios de sostenibilidad (reutilizando materiales de excavación para el fondo y saneo). La obra no afecta al tramo en donde está el almacén frigorífico.