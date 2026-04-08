Día Mundial de la Atención Primaria
Concentraciones por la sanidad pública ante los centros de salud, el lunes
El salón de plenos de Cangas acoge mañana una mesa redonda sobre «autismo e familia»
G.M.P.
«Accesible, integral, comunitaria y de calidad». Con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria, la plataforma SOS Sanidade Pública convoca concentraciones delante de los centros de salud, el próximo lunes día 13. En Cangas será a las 12 de la mañana, como también recordaron ayer los asistentes a la protesta semanal de la asociación A Voz da Sanidade, en el parque da Palma, que se suma al llamamiento a la movilización general por la atención primaria en Galicia. «Os sistemas sanitarios con políticas orientadas á atención primaria teñen unha maior esperanza de vida, menos mortalidade, mellor control das enfermidades e un menor sofrimento da súa poboación», recuerdan.
Por otra parte, el salón de plenos de Cangas acoge mañana, jueves, a las 19.00 horas la mesa redonda «Autismo e familia: un espazo para analizar as necesidades, apoios e realidades actuais». Un encuentro abierto al público que busca «xerar diálogo e compartir experiencias» sobre el autismo.
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