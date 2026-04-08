Concentraciones por la sanidad pública ante los centros de salud, el lunes

«Accesible, integral, comunitaria y de calidad». Con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria, la plataforma SOS Sanidade Pública convoca concentraciones delante de los centros de salud, el próximo lunes día 13. En Cangas será a las 12 de la mañana, como también recordaron ayer los asistentes a la protesta semanal de la asociación A Voz da Sanidade, en el parque da Palma, que se suma al llamamiento a la movilización general por la atención primaria en Galicia. «Os sistemas sanitarios con políticas orientadas á atención primaria teñen unha maior esperanza de vida, menos mortalidade, mellor control das enfermidades e un menor sofrimento da súa poboación», recuerdan.

Por otra parte, el salón de plenos de Cangas acoge mañana, jueves, a las 19.00 horas la mesa redonda «Autismo e familia: un espazo para analizar as necesidades, apoios e realidades actuais». Un encuentro abierto al público que busca «xerar diálogo e compartir experiencias» sobre el autismo.