El Concello de Bueu inicia las obras del parque Urbano Lugrís para intentar finalizar antes de julio

El Concello de Bueu inició ayer los primeros trabajos para la obra del parque Urbano Lugrís, que supondrá la transformación de un espacio de 5.000 metros cuadrados para mejorar la movilidad, crear una gran plaza pública y reforzar las zonas deportivas y de juegos. La actuación cuenta con un presupuesto de casi 900.000 euros –financiados a través del Plan Extra y del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra– y un plazo de ejecución de cuatro meses, si bien la intención del gobierno local es, «en la medida de lo posible», reducirlo. «Si puede ser menos, mejor, para poder tenerlo antes de que acabe julio, uno de los meses de mayor afluencia», señala el regidor buenense, Félix Juncal, que reconoce, no obstante, que «no podemos controlar los plazos como nos gustaría».

Ayer la empresa adjudicataria, Construcciones Castro, procedió al vallado de una parte del aparcamiento de As Lagoas, la más próxima a las lomas, en donde se realizará el acopio de material y se iniciarán las primeras actuaciones. Pero estas se irán extendiendo hasta cubrir la totalidad de la superficie de esa céntrica zona de estacionamiento. «Intentaremos que en cada fase de la obra se minimicen al máximo las molestias que se puedan generar», señala el alcalde.

Zona del aparcamiento con parte vallado. / Gonzalo Núñez

Precisamente ese aparcamiento será uno de los principales puntos de actuación dentro de un proyecto en el que todavía queda por definir el cronograma de los diferentes trabajos. Entre ellos se contempla el fresado del aglomerado actual para a continuación instalar una solera de hormigón de mayor calidad que se adapte a los diferentes usos que se le darán a ese espacio. La previsión es que en el futuro pueda ser instalada una cubierta para acoger actividades y eventos a salvo de la intemperie. Complementariamente se incrementarán los elementos vegetales para integrar la zona dentro del gran parque público. Juncal apunta que ese aglomerado que se va a retirar se aprovechará para compactar el suelo de alguno de los aparcamientos disuasorios que el concello tiene por todo el municipio. En paralelo a este arranque de los trabajos se procederá a preparar de manera provisional tres campos de petanca al fondo de la finca habilitada al lado del actual skate park.

Recreación de cómo quedará una de las zonas del nuevo parque Urbano Lugrís. / SR Skateparks

«Un nuevo espacio urbano»

El parque Urbano Lugrís, apunta Juncal, «va a suponer la creación de un nuevo espacio urbano, un parque-plaza que incorporará elementos y ratios de calidad en materiales y acabados». Una de las cuestiones principales es la mejora de la accesibilidad, con la creación de senderos interiores . «Es una zona de paso obligada y se mejorará ya desde la zona de entrada, en donde se sitúa el platanero que será un árbol referencial en ese espacio», afirma.

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La gran plaza, que superará los 1.000 metros cuadrados, tendrá un pavimento de adoquín y granito, mientras que los esfuerzos en materia deportiva se centrarán en la creación de un nuevo skatepark y de un bowl, elementos fundamentales para el deporte más urbano, así como en el reacondicionamiento de la actual pista multideporte. También se procederá al traslado de los campos de petanca, que se ubicarían en la parte trasera del colegio Virxe Milagrosa. Más allá de todo ello se prevé la plantación de más árboles para reforzar el carácter de zona verde de ese espacio.