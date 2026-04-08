Cangas prepara sus premios de la cultura

Son los premios más esperados del año. Coinciden con el Día de las Letras Galegas y están dirigidos a rendir homenaje a las personas e instituciones que se distinguieron por su labor cultural, creación artística o promoción del patrimonio durante el pasado año. Son los premios más distinguidos de Cangas, que solo atienden a la cultura.

Según las bases, los premios de la cultura tienen el objetivo de incentivar, cohesionar y, al mismo tiempo, reconocer públicamente la labor de numerosas personas y colectivos del municipio que desarrollan un trabajo ingente a favor de la cultura gallega y del patrimonio y la creación artística, en cualquiera de las facetas.

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El Premio Xohan de Cangas se divide en dos categorías: Labor Cultural, destinado a la persona, colectivo o entidad pública o privada que esté significado por su trabajo en defensa y promoción de la Cultura gallega en cualquiera de sus formas: música, baile, danza, audiovisual, teatro, canto, animación sociocultural, tradición oral o cultural popular, entre otras. La segunda categoría es la de la Creación Artística, dirigida a la persona, colectivo o entidad pública o privada que tenga significado por su obra de creación en cualquiera de las facetas. Por último, el premio Ignacio Cerviño, dirigido a las personas, colectivos o entidades públicas o privadas que se hayan distinguido por desarrollar iniciativas de investigación, recuperación, puesta en valor, promoción del patrimonio histórico, documental, medioambiental o arquitectónico. Los premios llevan aparejada una remuneración económica. Las candidaturas podrán presentarse hasta el día 17 de abril, por parte de partidos políticos y asociaciones. Los miembros del jurado -casi siempre secreto- podrá presentar sus candidaturas en el momento de su constitución.