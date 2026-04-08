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Cultura

Cangas prepara sus premios de la cultura

Desde la concejalía de Cultura se prepara todo para los premios Xohan de Cangas ao labor Cultural y a la Creación Artística y el premio Ignacio Cerviño

Actuación de la gala en la que se entregan los premios en el Auditorio Municipal de Cangas.

Actuación de la gala en la que se entregan los premios en el Auditorio Municipal de Cangas. / Gonzalo Núñez

Juan Calvo

Cangas

Son los premios más esperados del año. Coinciden con el Día de las Letras Galegas y están dirigidos a rendir homenaje a las personas e instituciones que se distinguieron por su labor cultural, creación artística o promoción del patrimonio durante el pasado año. Son los premios más distinguidos de Cangas, que solo atienden a la cultura.

Según las bases, los premios de la cultura tienen el objetivo de incentivar, cohesionar y, al mismo tiempo, reconocer públicamente la labor de numerosas personas y colectivos del municipio que desarrollan un trabajo ingente a favor de la cultura gallega y del patrimonio y la creación artística, en cualquiera de las facetas.

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El Premio Xohan de Cangas se divide en dos categorías: Labor Cultural, destinado a la persona, colectivo o entidad pública o privada que esté significado por su trabajo en defensa y promoción de la Cultura gallega en cualquiera de sus formas: música, baile, danza, audiovisual, teatro, canto, animación sociocultural, tradición oral o cultural popular, entre otras. La segunda categoría es la de la Creación Artística, dirigida a la persona, colectivo o entidad pública o privada que tenga significado por su obra de creación en cualquiera de las facetas. Por último, el premio Ignacio Cerviño, dirigido a las personas, colectivos o entidades públicas o privadas que se hayan distinguido por desarrollar iniciativas de investigación, recuperación, puesta en valor, promoción del patrimonio histórico, documental, medioambiental o arquitectónico. Los premios llevan aparejada una remuneración económica. Las candidaturas podrán presentarse hasta el día 17 de abril, por parte de partidos políticos y asociaciones. Los miembros del jurado -casi siempre secreto- podrá presentar sus candidaturas en el momento de su constitución.

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