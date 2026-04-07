Vista laboral de la ría desde un punto festivo: Os Remedios

Lo que pueden ver en la imagen es el marisqueo a flote. La faena en el mar de los marineros de Moaña que arriba, en Os Remedios tenían fiesta, además de las grandes, porque es la romería de Tirán. Aún está el morado en los balcones y ya está la gente en la verbena.

La apropiación indebida de la Semana Santa

No tengo palabras, o sí las tengo para criticar el hecho de que un partido político en la oposición municipal de Cangas haga un balance de cómo transcurrió la Semana Santa de Cangas desde el punto de vista religioso. Lo cierto es que fue toda una sorpresa. Entiendo que un gobierno se pronuncie desde el punto de vista turístico, por ejemplo, y que ahí también se meta la oposición, pero lo que hizo el PP es algo que ya hace con la bandera de España desde hace tiempo, que se apropió de ella. Así no la quieren otros. Y en la Semana Santa de Cangas hay de todos los partidos políticos, incluso los hay creyentes y los que tienen dudas. De ahí que la Semana Santa de Cangas sea tan grande y fuese declarada en su día de interés turístico gallego. Quienes tienen el derecho a hacer balances son las cofradías. Esperemos que solo fuese un exceso de celo.

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