Una propuesta que está firmada por 18 asociaciones de distinto tipo

El Partido Popular de Cangas no se despega de esa imagen catastrofista que quiere ofrecer del gobierno local y aprovecha cada pleno para difundir su teoría de que el gobierno no gobierna. Y por eso, tal vez, por eso, a sus concejales no le temblaron ni sus voces ni sus manos para abstenerse en la propuesta para iniciar el expediente para nombrar Hijo Adoptivo de Cangas a título póstumo al profesor, político, traductor y escritor, Hernique Harguindey. La excusa fue que nadie habló con ellos para consensuar la propuesta, una propuesta que nace de 18 asociaciones, que no viene desde ningún partido político. El PP dejó esta ingrata labor en manos de José Luis Gestido, que tampoco supo muy bien cómo defenderla. Lo que sí quiso dejar claro la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) es que se siguió la misma fórmula que en los nombramientos del pasado año, a los que el PP no puso inconveniente.

En ese afán de ofrecer un Cangas apocalíptico, continuó el concejal del PP experto en urbanismo, Rafa Soliño. Aprovechó su moción sobre la falta de Inventario de Bienes del Concello de Cangas para, entre idas y venidas, acusar directamente al gobierno de haber pagado 600.000 euros a los «delincuentes» que cometieron el ciberataque contra el Concello, en repetir hasta la saciedad que lo que le importa al tripartito es un urbanismo a la carta, selectivo, donde primen las modificaciones puntuales en vez de la elaboración del PXOM, que está totalmente estancada, igual que el Inventario de Bienes Municipales. No reparó en hacer definiciones de muy diverso tipo sobre el gobierno, que si escasito, que si de conjunto vacío, que si escapista, para después volver a realizar un nuevo intento de salvar de la quema al PP en el asunto Promalar. Porque el PP sigue insistiendo que se pagó la deuda por puro capricho, como diría después la alcaldesa, cuando hay una sentencia.

Lo cierto es que Rafa Soliño solicitó en su moción que se convocara en un plazo de 15 días a la junta de portavoces con la empresa encargada de realizar el PXOM y el Inventario de Bienes para mantener una reunión y que se trasladaran todas las alegaciones presentadas al Inventario. El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), que compartía la idea de trabajar en el citado documento, manifestó que no estaba dispuesto a que se le impusiese plazos «la gestión del gobierno no se impone en plazos de 15 días». Añadió que se trataba de una propuesta demagógica y que no la iba a apoyar.

Después volvió el eterno debate sobre el PXOM, ya cansino, aunque en esta ocasión el concejal Rafael Soliño si ofreció una novedad. Comentó que la diferencia de lo que ocurre ahora con el PXOM y el Inventario de Bienes, que están totalmente paralizados, y cuando fue él concejal de Urbanismo, estriba en que en ese momento la oposición le estaba esperando con el cuchillo entre los dientes porque había contienda electoral. Soliño aseguró que él y su partido apoyaron desde el principio al gobierno para que sacara adelante el PXOM. Antón Iglesias (BNG) se mostró más que sorprendido por la mencionada argumentación y ni él, ni la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) mencionaron nada respecto a lo que Soliño dijo sobre el pago de 600.000 euros a los delincuentes del Ciberataque, un asunto que está en el juzgado y del que se sabe muy poco, de lo algo que se sabe es que, de momento, ningún miembro del gobierno local figura como investigado.

Después hubo una pequeña diferencia de opiniones entre el propio Rafa Soliño y el concejal socialista Eugenio González (por motivos personales graves la portavoz socialista, Sagrario Martínez, no pudo asistir al pleno) porque el concejal del PP acusaba al del PSOE de haber rechazado el Inventario de Bienes propuesto por Monsa y después no hacer nada. Por su parte, Eugenio González quiso aclarar que él no rechazó nada por su cuenta y riesgo, sino que fueron los técnicos municipales a través de los informes.

Las asociaciones proponentes mostraron su sorpresa por la decisión del PP de abstenerse en la apertura de expediente para nombrar Hijo Adoptivo a Henrique Harguindey Banet. Lao Graña, que tomó la palabra en el pleno en nombre de la Asociación Cultural Xiria, cuyo presidente no había podido estar presente, loó la figura del profesor, escritor, político y traductor fallecido en diciembre de 2024. Henrique Harguindey nació en Lugo en el año 1946. En las elecciones de 1979 se presentó como cabeza de lista por Unidade Galega, ejerciendo de concejal, desde donde promovió los equipos de normalización lingüística, el Conservatorio de Música, la Casa de Cultura y A Capela do Hospital. Aurora Prieto (EU) dijo que se trataba de una propuesta muy merecida y Alternativa dos Veciños valoró el legado de Henrique Harguindey. Para el PSOE, era un hombre que nunca dijo que no a Cangas y para el portavoz del BNG, Antón Iglesias, el mundo de la Cultura de Cangas no se imaginaría sin él y esperaba que se hubiese ido de esta vida consciente de lo mucho que le apreciaban las gentes de Cangas. El edil nacionalista considera que la propuesta de las 18 asociaciones hace justicia, «sempre coa nosa lingua como referencia».

Al tratarse solo del inicio del expediente, la alcaldesa confía en que el PP cambie de opinión. Recordó al grupo mayoritario de la oposición que la propuesta se tramitó de la misma forma que las del año pasado, sin que el PP pusiera el reparo de que nadie se había dirigido a ellos para pedir su apoyo.

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Hay que recordar que la actividad política de Henrique Harguindey Banet se prolongó hasta 1995, en las filas del PSG-EG. Su faceta teatral y literaria: Leiras e enredos para os máis pequenos Antoloxía do conto popular galego», son buena muestra de esa labor. Ayudó a fundar la Asociación Cultural Xiria, que después sería la encargada de organizar la I Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas y contribuyó a la fundación de la compañía de teatro Ningures.