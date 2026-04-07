O Latón celebra el 25 de abril con Marlene Rodrigues

O Latón, el barrio de Meira (Moaña) que acogió a numerosas familias portuguesas que se asentaron en la zona para trabajar en las canteras, está convirtiendo ya en una fecha fija su celebración del 25 de abril, aniversario de la Revolución de los Claveles. Este año se programará el concierto Fado e Revoluçao, del grupo portugués Marlene Rodrigues cuarteto.

Será el propio sábado 25 en sesión vermú comenzando a las 12.30 horas en el atrio de la capilla de A Peregrina, centro del llamado barrio portugués de Moaña. Este año la celebración cae en fin de semana.

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El evento está organizado por la Comisión de Festas da Peregrina, con la colaboración del Concello y ayer se celebró su presentación oficial.