Mesa y andaina por el párkinson en Bueu

Con motivo del Día del Párkinson, el 11 de abril, la Asociación Párkinson Pontevedra organiza actividades en esta ciudad y en Bueu en donde el jueves hay una mesa informativa y de cuestación en el centro social, de 10:30 a 13:30 y el día 11 una andaina, que sale del Concello a las 10:30. En Pontevedra se celebran las XV Jornadas sobre esta enfermedad los días 8, 15, 22 y 29. Se celebran en la sala de conferencias de la Sede Afundación Abanca, a las 17:00 horas. El día 8 versará sobre fisioterapia activa y enfermedad de párkinson y los falsos mitos con las fisioterapeutas del Grupo de Investigación Isaude, Irimia Mollinedo e Iris Machado; y Jacobo Sineiro, fisioterapeuta de la Asociación Parkinson Pontevedra. El día 15 tratará de la nutrición y deglución a cargo de la nutricionista Lidia Folgar y de la logopeda Ángela Alonso.

Las jornadas continúan el día 22 para abordar la enfermedad de párkinson en sí, con el neurólogo Alejandro Rivero que abordará cómo se diagnostica la enfermedad; y la neuróloga Iria López, sobre la el párkinson avanzado. La podóloga Gloria García y la psicóloga Teresa Hernaez abordarán el 29 y bajo el título "De pies a cabeza" aspectos de la enfermedad en los pies y cómo aceptar el diagnóstico.