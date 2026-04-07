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Comic-con en Moaña

Jesús Cortés presenta su nuevo juego de «WonderWoman»

Juego que se presentará en Moaña el viernes. | FDV

Juego que se presentará en Moaña el viernes. | FDV

WonderWoman regresa a la Comic-con Moaña, que se celebra este fin de semana. Jesús Cortés, vecino de Cangas y diseñador de juegos presentará el próximo viernes y sábado en el citado evento su juego «WonderWoman y la Pirámide del Apocalipsis» ambientado en 1946. La superheroína de Marvel y sus comandos canadienses deben evitar que los nazis activen el Rayo del Apocalipsis que se encuentra custodiado por feroces guerreros en una pirámide maya enclavada en la jungla centroamericana. Está dirigido a mayores de 11 años y se desarrolla en un tablero de 1,20 x1,60 metros.

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