Las imágenes abandonan la excolegiata y el Concello celebra el éxito de las fiestas

La Semana Santa de Cangas ha cerrado el telón tras varios días de procesiones y otros actos religiosos, y las imágenes regresan a sus estancias habituales desde la excolegiata, convertida en «museo de arte sacro».

En su interior se dieron cita los pasos de las cinco cofradías y hermandades, junto a los de la coordinadora, «ofreciendo una imagen de gran riqueza patrimonial y devocional» que sigue sumando adeptos, destacan los organizadores. Y en las calles de Cangas, una muchedumbre de fieles y curiosos disfrutó de una celebración declarada de Interese Turístico Galego cuyo «éxito» reconoce el gobierno local, que agradece, por boca del concejal Antón Iglesias, el «gran traballo realizado polas confrarías e os servizos municipales», desde la Policía Local y Emerxencias-Protección Civil hasta los operarios de la brigada de obras y servicios.

Concluidos los actos, las distintas cofradías han recogido ya las andas, enseres e imágenes que procesionaron y albergaron en el templo parroquial. La hermandad de las Tres Negaciones de San Pedro fue la primera en realizar esta tarea, seguida de la del Cristo Resucitado, que ya ha trasladado a sus respectivos destinos a la Virgen de la Aurora y al Cristo del Perdón, mientras el Resucitado aún permanece en su peana en el templo. También han regresado a sus ubicaciones habituales el Cristo del Consuelo y el Buen Jesús, mientras que la hermandad de los Dolores ha reubicado a la Virgen de los Dolores y la Soledad antigua. También el paso de Jesús de la Salud en su Flagelación ha sido trasladado a su espacio de almacenaje, confirman los organizadores.

Entre las «excepciones» al traslado figuran la Virgen de la Soledad, que permanece junto a la Verónica, las Tres Marías y San Juan formando parte del velatorio del Cuerpo Santo, instalado por la Cofradía de la Misericordia en la capilla de Ánimas. Esta cofradía mantiene una intensa actividad y está previsto que mañana se retire la escena de la Santa Cena y que el sábado se proceda al traslado del Nazareno con la cruz a cuestas, también conocido como de las Tres Caídas, a su lugar de custodia. Asimismo, la gran cruz utilizada en el Descendimiento ya ha sido trasladada a la Casa de Novenas.

Destacan desde la organización que, en estos días, muchos vecinos y visitantes continúan acercándose al templo, sobre todo en horario de tarde, para contemplar el velatorio. «Se trata de una oportunidad única para admirar de cerca el conjunto del Descendimiento y el Calvario», obras del escultor Ignacio Cerviño y policromadas por Ventura Lazarí, «que lucen nuevamente en todo su esplendor» tras una Semana Santa que ha destacado «por su participación, organización y valor artístico».

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El concejal de Turismo, Antón Iglesias, pone en valor el trabajo «de todos os implicados», y anuncia que el Concello «seguirá colaborando e valoramos ampliar a contía das axudas», además de aportar medios logísticos municipales para la Semana Santa.