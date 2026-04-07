La historia y cultura moañesa a través de cinco rutas musicadas

La Fundación Legar, encabezada por el maestro gaiteiro Xavier Blanco, con el Concello, ponen en marcha un nuevo programa de rutas musicadas titulado «Paisaxe e son». Los asistentes a alguno de los cinco itinerarios vivirán un repaso etnográfico y musical de diversas zonas, recorriendo los instrumentos, fiestas, romerías y gastronomías propias de cada lugar recorrido.

El primer «roteiro» es este domingo, 12 de abril, con el título «Tirán, a costa animada», con salida a las 17.00 horas de la Praia do Con. El día 17 de mayo recorrerán el sendero del Rialdarca. El 26 de julio la senda de A Fraga. El 6 de septiembre el valle de Meira y el 4 de octubre la Poza da Moura.