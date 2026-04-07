Cultura
La historia y cultura moañesa a través de cinco rutas musicadas
redacción
Moaña
La Fundación Legar, encabezada por el maestro gaiteiro Xavier Blanco, con el Concello, ponen en marcha un nuevo programa de rutas musicadas titulado «Paisaxe e son». Los asistentes a alguno de los cinco itinerarios vivirán un repaso etnográfico y musical de diversas zonas, recorriendo los instrumentos, fiestas, romerías y gastronomías propias de cada lugar recorrido.
El primer «roteiro» es este domingo, 12 de abril, con el título «Tirán, a costa animada», con salida a las 17.00 horas de la Praia do Con. El día 17 de mayo recorrerán el sendero del Rialdarca. El 26 de julio la senda de A Fraga. El 6 de septiembre el valle de Meira y el 4 de octubre la Poza da Moura.
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