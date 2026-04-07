El grupo O son da lúa, finalista en los premios «Quero cantar»

El jurado de los Premios «Quero cantar» de música infantil y juvenil, de la Diputación de A Coruña, ha incluido a un grupo cangués entre los seis finalistas —tres en cada categoría— que competirán en la gala final el domingo 12 de abril en el Teatro Colón de la ciudad herculina. El grupo de Cangas es «O son da lúa» que nació en 2025 en el contexto del Conservatorio de Cangas, a iniciativa de los alumnos de 3º de Profesional (Paula Costa, Hugo Rial, Laura Alfonso y Martín Jaramillo, que ya había participado anteriormente) y decidieron crear el tema «o meu mozo virtual» para este concurso.Surgió la temática de hablar del Chat GPT y de la dependencia que genera entre la juventud la Inteligencia Artificial.

A lo largo del curso fueron puliendo el tema y en el segundo trimestre se dedicaron a la parte más instrumental, con la entrada de Adrián Pastoriza como batería, Mario Camaño al trombón; Xabier Albariña al clarinete, Violeta Jaramillo como trompeta, Antía Trigo con el bajo, Aldara Trigo como flauta travesera y Daniel Sierra como guitarrista. Paula y Hugo tuvieron que salir del grupo, ella por el límite de edad pese a ser la impulsora y él porque su instrumento, el chelo, no encajaba con la canción.

Pero ahí siguen Laura y Martín, como integrantes del grupo impulsor junto al resto de los siete componentes.

Laura Alfonso Villar, que tiene 14 años y vive en Cangas, es la cantante del grupo. Empezó a tocar el piano a los 5 años en una academia en Cangas, va a clases de canto y estudia piano en el Conservatorio en 3º de Profesional.

Martín Jaramillo tiene también 14 y reside en O Hío. Es el arreglista y pianista del grupo, y también hace coros. De pequeño asistió a clases de música en Santiago y en la actualidad estudia piano en el Conservatorio. pertenece también al grupo "Interestelares", con el que quedó dos veces finalista en este concurso.

Adrián Pastoriza tiene la misma edad que sus compañeros y reside en Cangas. Es el batería. Estudia percusión en el Conservatorio y toca también en la Banda municipal Belas Artes. Participó también en la Banda Sinfónica Xuvenil Galega en 2024. La bajista del grupo es Antía Trigo, que vive en Cangas. Tiene 14. Estduia chelo en el Conservatorio. Toca en la orquesta del Conservatorio y en la Sinfónica Xuvenil de Pontevedra.

Con 11 años, Violeta Jaramillo es la trompetista del grupo. Reside en Cangas y creció en un entorno musical, con un hermano pianista y una madre que daba clases de música. Actualmente estudia Trompeta en el Conservatorio y está en 4º de Elemental. También toca en la Banda Belas Artes. Por su parte, Aldara Trigo tiene 12 años y es la flautista de "O son da lúa". Vive en Cangas, estudia Chelo en el Conservatorio y flauta en la Banda Escola de Música de Belas Artes. De la misma edad es Mario Camaño, que reside en Cangas y es el trombón del grpo. Su bisabuelo ya tocaba el instrumento que él estudia en el Conservatorio y está en 1º Profesional. Toca también en la Banda Belas Artes y en la Banda Escola. El clarinete del grupo es Xabier Albariña, que tiene 13 años y reside en Cangas. También en su familia su bisabuelo tocaba el instrumento. Él empezó con 9 años. Fue a la Banda Escola de Belas Artes durante un año y estudia en el Conservatorio. De Bueu es el último componente Daniel Sierra. Tiene 12 años y es el guitarrista. Toca este instrumento desde los 3 años. Estudia violín y guitarra en el Conservatorio de Cangas. Está en la OISG y en la Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago.

El concurso "Quero cantar" cumple este año su novena edición. Fue creado por la Diputación de A Coruña para promocionar y difundir la lengua gallega y la creatividad poética y musical. Tiene dos categorías: la infantil hasta los 12 años y la juvenil, de 13 a 16 años. El número máximo de componentes por grupo es de 12.

El grupo de Cangas quedó finalista en al categoría juvenil y tendrá que competir por el premio con los otros grupos Tha Filez de Santiago y Noxem, de Vigo. En la otra categoría de infantil compiten "O mar dos sentimentos"; "Tentáculo rock" de Ames y "Libres", de Ourense.

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Los premios para el primer clasificado en ambas categorías consisten en grabación de maqueta, de un videoclip y material musical y contratación de servicios musicales por importe de 1.500 euros y a mayores en la categoría juvenil una participación en un programa informativo.