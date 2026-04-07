El gato «minero» de Moaña
Un minino que se cuela en las alcantarillas de Concepción Arenal tiene en jaque a Protección Civil y la Policía Local desde hace una semana
«El Minero» o «El Pocero». Esos son los nombres que los moañeses le han puesto a un gato que desde hace más de una semana tiene en jaque a Protección Civil y a la Policía Local de la villa. Y es que maúlla desde las alcantarillas de la céntrica Avenida Concepción Arenal, alertando a los vecinos que llaman continuamente a los servicios de emergencia temiendo que alguien haya arrojado un gato a la basura. Alguno de los que se dio cuenta de que el sonido provenía de las alcantarillas intentó incluso sacarlo por su cuenta, sin éxito.
Y es que la falta de éxito es precisamente lo que se encuentran los voluntarios de Protección Civil, pues el gato pasa de alcantarilla en alcantarilla, bajo la carretera, sin salir ni siquiera intentando moverlo con una manguera o seduciéndolo con comida.
Entienden que se trata de un gato callejero que se cuela en la red de alcantarillado desde la escollera de la alameda y, cada vez que sube la marea, se queda atrapado. Todo apunta a que se alimenta de ratas, pues en la zona se realizan de vez en cuando campañas de desratización por parte del Concello.
Los primeros en dar la voz de alarma fueron los técnicos de emergencias del 061, que escuchaban al gato maullar bajo la ambulancia estacionada frente a la Casa do Mar, con una fuerza que les hizo buscarlo hasta que descubrieron que estaba bajo el asfalto.
La situación llevó ya a que muchos vecinos se hayan pasado memes sobre el gato que circulan por los Whatsapps de los moañeses, demostrando un gran sentido del humor.
Pese a todo, desde Protección Civil muestran «preocupación» y seguirán intentando sacarlo o evitando que entre en las alcantarillas al entender que es peligroso para el animal, sobre todo cuando lleguen los días de más calor.
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