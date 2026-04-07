Finalizada la reparación de la pasarela de la playa de Areabrava

El Concello de Cangas reparó la pasarela que conduce a la playa de Areabrava, en Vilanova, en la parroquia de O Hío. Lo hizo antes de Semana Santa, dentro de los trabajos que se llevaron a cabo para poner a punto algunos arenales. No se trató de una reforma integral, como ocurrió en Liméns, aquí se cambiaron las tablas que estaban dañadas o deterioradas, para evitar accidentes y conferir a la estructura una robustez que se había perdiendo con los años.

Esos días de Semana Santa, los muchos visitantes que tuvieron la playa de Areabrava ya comprobaron su firmeza.