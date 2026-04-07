Servicios públicos
La empresa Viraxes, de Carballo, gana el contrato para la gestión de la piscina municipal de Bueu con una rebaja de 155.720 euros
Acreditó experiencia en la zona de la Costa da Morte y fue la más valorada en todos los criterios de evaluación
La empresa Viraxes S.L., con sede en la localidad coruñesa de Carballo, es la ganadora del contrato para la gestión de la piscina municipal de As Lagoas, en Bueu. Esta es al menos la propuesta de la mesa de contratación, que ya requirió a la licitadora que aporte la documentación necesaria para poder formalizar la adjudicación. Su propuesta fue la mejor valorada en todos los criterios que se recogían en los pliegos del concurso público y además recoge una rebaja de casi 156.000 euros sobre el tipo de licitación, que era 1,5 millones de euros.
Las aspirantes al contrato era Os Ventos Innovación en Servizos S.L., TDS Gestión Deportiva S.L., Technology Applied To The Sport Industry S.L.U. y la propia Viraxes. Las cuatro empresas ofrecían una mejora sobre el precio de la licitación, con una reducción que oscilaba entre los 77.861 euros y los 155.720 euros de Viraxes. Ninguna incurría en una baja desproporcionada, cuyo umbral se fijaba en un precio final de 1.299.550 euros.
Los pliegos recogían otros cuatro criterios para valorar las ofertas presentadas en base a calidad. El primero se basaba en la experiencia acreditada. Viraxes aportó hasta seis certificados frente a los cinco, dos y uno de sus competidoras, por lo que también obtuvo la máxima puntuación en este apartado.
Número de horas, más maquinaria y plazo de apertura
El siguiente criterio cualitativo era el número de horas adicionales de apertura al cabo del año. Las cuatro aspirantes ofrecieron el máximo que se recogía en los pliegos, que eran 300 horas a mayores.
Otro de los capítulos a evaluar como mejoras era la puesta a disposición de más maquinaria de la que se exigía en los pliegos de contratación. En este punto, las cuatro licitadoras volvieron a ofrecer el máximo establecido: una bicicleta elíptica, una cinta de correr y una bicicleta reclinada adicional.
El último de los criterios de calidad se refería al menor tiempo para la puesta en funcionamiento de las instalaciones, en el que nuevamente hubo máxima igualdad y todas las empresas se comprometieron a poner en marcha el complejo deportivo en un plazo de 15 días.
De esta manera Viraxes S.L. obtuvo la máxima puntuación prevista, con 100 puntos sobre 100, gracias a su oferta económica y a la experiencia acreditada. En segundo lugar quedó Os Ventos Innovación en Servizos, con 91,05 puntos. Las otras dos licitadoras se quedaron por debajo de los 70 puntos.
Los gastos que asume el Concello
El contrato para la gestión de la piscina de As Lagoas abarca un periodo de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga de un año más. La adjudicataria se hará cargo tanto de la contratación de personal y gastos salariales como de los suministros. Los costes estimados van desde los 445.362 euros del primer ejercicio a los 497.402 euros del último (se prevé un incremento de un 12% anual).
Por su parte, el Concello de Bueu asumirá el coste de suministro de agua, gasóleo y electricidad (88.000 euros anuales); gastos por licencias, mantenimiento, software, hosting y dominio (4.350 euros/año); teléfono, móvil e internet (1.200 euros/año); y mantenimiento de ascensores (489 euros/año).
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