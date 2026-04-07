La Consellería de Sanidad culpa a la alcaldesa de Moaña de no querer que se abra el nuevo centro de salud

La Consellería de Sanidade sale al paso de las últimas críticas de la alcaldesa de Moaña en la concentración del domingo para reclamar las urgencias y dice que el objetivo de Leticia Santos es evitar la puesta en marcha del nuevo centro de salud de Sisalde «privando aos seus veciños dunha infraestructura sanitaria nova, moderna, accesible e mellor equipada».

Santos volvió a decir que si el nuevo centro abre sin urgencias, el Concello irá al juzgado para hacer cumplir el convenio entre el Concello y la consellería para la construcción de este edificio que contemplaba que abriría con el PAC, y añadió que el temor a esta denuncia es lo que está llevando a la Xunta a demorar la apertura del centro.

Respecto a las urgencias, la consellería señala que están ultimando el informe técnico sobre la dotación, como paso previo a la apertura y ese informe «avaliará a necesidade das urxencias tendo en conta os médicos disponibles para contratar, a opinión dos profesionais sanitarios e a mellor prestación. A consellería nunca adoptará unha decisión que supoña ofrecer unha asistencia sanitaria de peor calidade».

Añade que está trabajando con rigor y planificación para la próxima puesta en servicio del centro de salud, que se producirá "tan pronto como sexa posible". recuerda que en los últimos meses, la Xuntra sacó a licitación diferentes contratos para dotar de equipamiento y mobiliario a este centro, además de la licitación del nuevo contrato de la limpieza que incluye la prestación de este servicio en la nueva infraestructura de atención sanitaria de Moaña: "A posta en servizo dun centro de saúde debe desenvolverse unha vez equipado na súa totalidade e feitas todas as comprobacións necesarias de servizos e equipamentos, ademáis de planificado o traslado do persoal que prestará asistencia no centro e achegada a información precisa á poboación que será atendida neste novo centro".

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Por el momento, y según las fuentes consultadas, no se ha dado ningún paso en este sentido para el traslado del personal, ya que todavía siguen los trabajos de cambio en Vigo al nuevo CIS Olimpia Valencia. La intención era que todo el traslado en Vigo finalizara en abril y que en mayo ya se comenzara con el traslado del personal de la Casa do Mar de Moaña al nuevo edificio de Sisalde, pero ya se echa encima la organización de las vacaciones de verano y la elaboración de los turnos y no hay cambios en este sentido sobre la unificación de las plantillas en el nuevo edificio. Todo apunta, a falta de confirmación oficial, a que el trasladado se demorará para después del versano.