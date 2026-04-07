Día Mundial de la Actividad Física
El centro de salud de Bueu fomenta hábitos saludables con una ruta y gimnasia en la playa de Loureiro
En el marco de su programa de actividades sociocomunitarias, el centro de salud de Bueu promueve hábitos saludables, con el apoyo del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.
El movimiento se demuestra andando y el centro de salud de Bueu vuelve a aprovechar la celebración del Día Mundial de la Actividad Física para intentar concienciar a la ciudadanía de los beneficios que el ejercicio tiene sobre nuestra salud. Para ello este lunes organizó una ruta saludable hasta la playa de Loureiro, que concluyó con una suave clase de gimnasia para para fortalecer la cadera posterior, como glúteos, isquiotibiales y zona lumbar.
La coordinadora de enfermería del centro de salud bueués, Ana Souto, explica que la caminata se realizó a un ritmo moderado, con el objetivo de mejorar la resistencia y movilidad de las personas participantes. Una vez en la playa se completó la sesión con ejercicios de fuerza adaptados e indicaciones básicas para poder incluirlos en una rutina diaria.
El centro de salud de Bueu es especialmente activo en su programa de actividades sociocomunitarias para promover hábitos saludables entre la población. Desde el Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés señalan que este tipo de acciones se enmarcan dentro del programa de promoción de la salud desde Atención Primaria, con el objetivo de fomentar la práctica regular de actividad física «como elemento clave para mellorar a calidade de vida da cidadanía e previr enfermidades». Por ello, desde la Consellería de Sanidade animan a la población a participar en este tipo de iniciativas, que combinan ejercicio físico, educación para la salud y convivencia comunitaria.
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