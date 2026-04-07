Obras
El cambio de césped del campo de O Morrazo se realizará en mayo
El concejal de Deportes, Eugenio González, anuncia la fecha en la que comenzarán los trabajos
En mayo. Será en este mes cuando comiencen las obras del cambio de césped del campo de fútbol de O Morrazo, donde juega en Alondras. Lo dijo ayer el concejal de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González (PSOE), que manifestó que era lo adecuado, que el gobierno local prefirió esperar a más adelante, a pesar de que la obra está ya adjudicada. Pero que lo hizo para asegurarse de que el trabajo no iba a tener interrupciones ni que el mal tiempo impidiera una buena colocación. El edil socialista recordó el invierno que hace poco dejamos atrás, que no paraban de llegar borrascas. También comentó que el problema no era dónde jugaba el Alondras, sino done entrenaban los más de 200 niños que tienen las categorías bases del equipo rojiblanco.
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