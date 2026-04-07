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"En busca de redes fantasma"

Arranca el proyecto de recuperación ambiental Morrazo Somerxido II para limpiar de residuos el fondo marino

Actuaciones de limpieza de los fondos marinos en O Morrazo

Actuaciones de limpieza de los fondos marinos en O Morrazo / FdV

Gonzalo Martínez

Tras los "éxitos cosechados el año pasado en materia de impacto medioambiental", Buceo Rías Baixas vuelve a la carga con una nueva edición del proyecto Recuperación do Morrazo Somerxido, impulsado por el Plan Social de Ence Pontevedra, con el objetivo de seguir limpiando los fondos marinos asolados por los residuos que se van encontrando a lo largo de la temporada durante sus inmersiones. Este año, los promotores anucian que todos sus esfuerzos se centrarán en una línea de trabajo bautizada como “En busca das Redes Fantasma”. Esta iniciativa busca sondear los fondos para extraer todo tipo de redes, aparejos, nasas y residuos submarinos que accidentalmente se han perdido en el fondo.

Actuaciones de limpieza de los fondos marinos de O Morrazo.

Actuaciones de limpieza de los fondos marinos de O Morrazo. / FdV

“El problema de estos residuos es que siguen pescando y siendo dañinos para la fauna marina, aún estando abandonados. Por ello hemos decidido centrar todos nuestros esfuerzos en retirar la máxima cantidad posible”, comenta Hugo Albés Pérez, propietario de Buceo Rías Baixas. Para la realización de esta acción, instructores de buceo experimentados, bajo un estricto protocolo de seguridad, sondean puntos de la ría en busca de artes de pesca perdidas y las extraen hasta la superficie mediante globos de elevación. Una vez cargado todo en su embarcación, lo traen a tierra para su clasificación, pesaje y posterior reciclaje.

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Otro de sus objetivos fundamentales, como ya vienen haciendo estos últimos años, es visibilizar y poner el foco en la contaminación sumergida y generar conciencia colectiva sobre el estado real de nuestro mar. “Seguimos insistiendo en que lo más importante de estas iniciativas es que la gente se dé cuenta de la cantidad de basura que existe bajo nuestras aguas, y que con pequeñas acciones también se pueden generar grandes cambios”, subrayan.

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