Tirán renueva su fe con la Virxe dos Remedios bajo el sol

La parroquia de Tirán volvió a cumplir este Lunes de Pascua con su tradición y centró el protagonismo de los actos religiosos de O Morrazo tras las principales celebraciones de la Semana Santa. Cientos de personas subieron al mediodía al monte de Os Remedios, donde se encuentra la capilla a la que los fieles habían trasladado el domingo las imágenes de la Virxe dos Remedios y del Cristo das Boas Augas. La procesión partió de la iglesia parroquial de San Xoán de Tirán.

Bajo un sol intenso, que llevó a muchos asistentes a resguardarse bajo las sombrillas del puesto de vino y comida, los fieles participaron en una misa que comenzó a las 12.30 horas y se prolongó durante casi una hora. A continuación, tuvo lugar la tradicional procesión alrededor del atrio de la capilla, con las dos imágenes y la Virgen cerrando la comitiva. Los asistentes rodearon el cruceiro antes de regresar al templo, acompañados por la música de una charanga.

Como marca la tradición, fueron mujeres las que portaron la imagen de la Virxe dos Remedios y hombres los que llevaron al Cristo das Boas Augas. Este martes 7 de abril se celebra la jornada dedicada al Cristo, con misa a las 10.00 horas y oficio solemne a las 12.00, seguido también de la procesión por el entorno de la capilla.

La salida de la capilla tras la misa. | GONZALO NÚÑEZ

Pese a no ser festivo, muchas familias de Tirán se reunieron para comer juntas. Ya por la tarde, el atrio acogió juegos populares y un mercadillo desde las 16.00 horas, además de una verbena a las 19.00 a cargo del Grupo Ámbar y +Baile Sabor. La fiesta fue recuperada por la Asociación de Veciños de Tirán con la colaboración del Concello, después de varios años sin celebrarse. Las imágenes regresarán el próximo domingo al templo parroquial.