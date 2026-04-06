Tres reverencias recuperan un Santo Encontro perdido hace seis décadas

Moaña cerró ayer su Semana Santa en la parroquia matriz de San Martiño con la recuperación de unas danzas de reverencia previas a la procesión del Santo Encontro. Cuatro jóvenes se encargaron de ejecutarlas ante el pórtico de la iglesia románica, portando la imagen de la Virgen vestida de luto.

Las participantes realizaron tres reverencias ante la imagen de Jesucristo resucitado y, en la última, retiraron el luto a la Virgen. Se recuperó así un ritual que no se celebraba desde hacía más de 60 años y cuyo origen está documentado, al menos, desde 1661. Decenas de fieles acudieron en la mañana de ayer a presenciar este acto con el que se pusieron fin a los festejos por la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Antes de las reverencias, se recordaron las visiones de la beata mística Ana Catalina Emmerick, que describió el encuentro de Jesús con su madre tras la resurrección. Se trata de la única fuente sobre este episodio, que no aparece recogido en los Evangelios, pero que está ampliamente representado en la Semana Santa de numerosas localidades.

La procesión con las imágenes rodeó el templo románico. / | GONZALO NÚÑEZ

Tras la danza, los fieles completaron con las dos imágenes una procesión alrededor de la iglesia. El recorrido culminó con la entrada en el templo para la celebración de una misa. Con ello concluyeron los actos de una Semana Santa marcada por la recuperación de distintas tradiciones en San Martiño, impulsadas por la propia parroquia y por la Confraría da Soidade, en la que destaca la juventud de muchos de sus integrantes.

En O Carme, la parroquia del casco urbano, la programación religiosa concluyó ayer con misas a las 12.00 y a las 20.00 horas para conmemorar el Domingo de Pascua, después de una noche del sábado que incluyó la vigilia pascual.