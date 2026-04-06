Leticia Santos atribuye la demora del centro de salud a sus amenazas de acudir a la justicia

«El centro de salud de Sisalde está construido y equipado. No entendemos que se demore el traslado salvo por una razón: que la Xunta sabe que, si lo abre sin urgencias, acabará en el juzgado». Así se expresó ayer la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), durante la 230.ª concentración semanal ante la Casa do Mar para exigir el regreso a la villa del servicio de urgencias. Las decenas de personas que participaron en la protesta consideran que este servicio permanece «secuestrado en el centro de salud de Cangas» desde marzo de 2020.

La regidora lamentó que el Gobierno gallego no les haya facilitado información sobre la fecha de apertura de la nueva instalación. La nacionalista insistió en que, si el centro entra en funcionamiento sin Punto de Atención Continuada (PAC), «defenderemos los derechos de Moaña ante la justicia». A su juicio, la localidad se encuentra actualmente sin este servicio «por una auténtica maldad de la Xunta».

Santos reconoció el «cierto cansancio» acumulado tras tantas semanas de movilización, pero rechazó las críticas sobre la asistencia a las protestas. «Que algunos digan que somos pocos... no recuerdo que nadie aguantase tanto tiempo movilizado por la sanidad pública. Y aquí seguiremos reclamando un derecho conquistado que nos fue robado», afirmó. También apeló a mantener las concentraciones «tanto por los que pueden ir a Cangas sin problema como por los que no tienen forma de acudir a urgencias y deben pagar un taxi».

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El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, volvió a enmarcar la centralización de las urgencias en Cangas en «una estrategia» para derivar pacientes a clínicas privadas. La protesta concluyó con un corte de tráfico de diez minutos en la avenida da Xunqueira, donde los asistentes cruzaron de forma continuada por un paso de peatones para visibilizar sus demandas.