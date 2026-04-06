Romería
Cientos de fieles convierten Os Remedios en el centro de Tirán
Participan en la tradicional procesión de traslado de las imágenes desde la iglesia parroquial
Las imágenes de la Virgen de Os Remedios y del Cristo das Boas Augas ya se encuentran en la capilla de Os Remedios, en el monte de Tirán. Ayer, al menos 200 personas participaron en la procesión de subida de las imágenes, que partió de la iglesia parroquial de San Xoán a las 17.00 horas.
Con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, que se encargaron de regular y cortar el tráfico, los fieles alcanzaron la carretera general PO-551 en una tarde soleada y ascendieron hasta el cruce de Os Remedios para emprender la subida final hasta la capilla. Las imágenes permanecerán allí hasta el domingo 12, cuando regresarán al templo situado sobre la ría de Vigo.
La procesión de ayer, con la que dio comienzo la Romería de Os Remedios, estuvo acompañada por la Banda de Música Airiños do Morrazo.
Hoy se celebra el día grande con una misa solemne a las 12.30 horas, seguida de una procesión por el atrio de la capilla, rodeando el cruceiro. A las 17.00 horas habrá juegos populares para los más pequeños en el recinto festivo. La verbena, organizada desde hace varios años por la Asociación de Veciños de Tirán O Pegho, con la colaboración del Concello, comenzará a las 19.00 horas con las actuaciones del Grupo Ámbar y +Baile Sabor.
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