Redescubrir Vigo a través de la pintura de José María Barreiro

El conselleiro de Cultura, José López Campos, visitó la exposición del artisfa afincado en Bueu en la Casa das Artes

José López Campos y José María Barreiro ante uno de los cuadros del artista en la exposición en la Casa das Artes de Vigo.

José López Campos y José María Barreiro ante uno de los cuadros del artista en la exposición en la Casa das Artes de Vigo. / C.C.

D.García

Bueu

El pintor José María Barreiro (Forcarei, 1940) y afincado en Bueu expone en la Casa das Artes de Vigo una muestra de sus cuadros bajo el título de «Vigo, luz e cor do artista» y que se puede visitar hasta el próximo 26 de abril. Este fin de semana una de las personas que se acercó a la muestra fue el conselleiro de Cultura, José López Campos, que hace un llamamiento e invitación «a redescubrir a imaxe de Vigo a través da ollada de Barreiro».

El conselleiro estuvo acompañado por el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y destacó que «a perspectiva única do autor que realiza unha crónica visual de excepción sobre a cidade, percorrendo espazos icónicos da ría, desde a arquitectura histórica ata a vibrante actividade industrial do mar». López Campos asegura que «é unha honra que un artista con máis de 60 anos de carreira e proxección internacional sexa embaixador da nosa cultura, as nosas tradicións e as nosas paisaxes aló adonde vaia».

