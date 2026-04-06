La procesión de Cristo Resucitado cierra la Semana Santa de la concordia en Cangas

El Domingo de Resurrección, «fiesta central de la religión cristiana y símbolo de alegría, luz y esperanza», volvió a llenar las calles de Cangas de fieles y curiosos tras dos años donde las inclemencias meteorológicas, y también las desavenencias entre cofradías y hermandades con el anterior cura párroco, interfirieron en las procesiones. Un giro de 180 grados que ha permitido a la villa marinera de Morrazo celebrar todas las actividades previstas en la programación, con visible concordia y gran acogida por parte de vecinos y visitantes. «Parece que temos endereitado o rumbo e hai que seguir avanzando por este camiño», apuntan varias personas con responsabilidades organizativas.

Destacan la creciente presencia de jóvenes en las procesiones. | G.NÚÑEZ

A las 10:30 horas comenzó la solemne procesión de Jesús Resucitado, organizada por la Hermandad del Cristo Resucitado. La comitiva, centrada en la imagen de Cristo Resucitado (Jorge Luis Villalba Terán, 2015), contó con la participación de la Virgen de la Aurora (de autor desconocido, 2023). La procesión tiene un fuerte carácter simbólico: representa la victoria de la vida sobre la muerte, el triunfo de la luz sobre las tinieblas y la esperanza que renace entre los fieles tras los días de pasión y recogimiento de la Semana Santa, explican sus impulsores. El momento más emotivo se produjo en la confluencia del paseo de Castelao con la calle San Xosé, donde las imágenes se encontraron y se realizó la suelta de palomas, un gesto que representa la paz y la alegría de la resurrección de Cristo. Antes de este encuentro, las imágenes recorrieron diferentes itinerarios, permitiendo que más vecinos pudieran contemplarlas y participar de este acto, en el que también hubo representación política.

Muestras de religiosidad en las celebraciones de ayer en Cangas. | G.NÚÑEZ

Las tallas fueron portadas por un grupo mixto de una treintena de costaleros y costaleras que, tras reunirse en el punto acordado, caminaron juntos hacia la excolegiata acompañados por la banda de gaitas Tromentelo. «La procesión combina tradición, música y participación activa de la comunidad, consolidando el carácter integrador de la Semana Santa canguesa», explican. A las 12 del mediodía, la ceremonia continuó en la iglesia con la celebración de la solemne Misa de Resurrección, que puso broche de la Semana Santa de Cangas. Como es tradicional, al concluir la ceremonia religiosa los asistentes fueron agasajados con las «rosquillas del Resucitado», un gesto que refuerza la participación comunitaria y el carácter festivo de la jornada para los cristianos.

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Para las cofradías y hermandades, la Semana Santa de este año en Cangas ha sido «un éxito rotundo, recuperando la normalidad tras los años difíciles y confirmando la vitalidad de unas celebraciones que combinan arte, devoción y la implicación de todo un pueblo, consolidando a Cangas como un referente de la Semana Santa marinera en Galicia». La procesión de Jesús Resucitado, en particular, «se consolida como un acto que no solo emociona por su solemnidad, sino que simboliza la esperanza y la fe compartida por toda la comunidad», que ha participado de forma activa y que ha tenido, además de su significado religioso, amplia repercusión turística y económica.