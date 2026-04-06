El PP pide la suspensión del pleno de hoy en Bueu porque se convocó con menos de 48 horas hábiles
La sesión se convocó el miércoles 1 de abril, justo antes de dos festivos consecutivos (Jueves y Viernes Santo) y del fin de semana, todas jornadas inhábiles
La portavoz del PP anuncia que si se celebra procederán a impugnar todos los acuerdos que se adopten
El orden del día incluye la modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) y la adhesión al convenio contra incendios de la Consellería do Medio Rural
La corporación municipal de Bueu tiene previsto celebrar hoy a las 20.00 horas el pleno ordinario del mes de abril, una sesión que tal como figura en la firma electrónica fue convocada el miércoles 1 de abril. El problema es que los dos días siguientes, jueves y viernes, fueron festivos por Semana Santa y que a continuación vino el fin de semana, días inhábiles. Una situación que denuncian desde el PP, que subrayan que no se respetan los plazos mínimos legales que establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: entre la convocatoria y la celebración del pleno debe haber un mínimo de dos días hábiles. Por eso, a primera hora de esta mañana la portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, ha presentado una instancia a través del Rexistro Xeral solicitando la suspensión de la sesión plenaria de hoy y que se vuelva a convocar, esta vez respetando los plazos legales.
Desde el PP advierten de que si no se anula esta convocatoria y se procede a fijar una nueva fecha procederán a impugnar todos los acuerdos plenarios que se adopten en la sesión de hoy. El orden del día incluye una moción del propio grupo popular para la reactivación de la agrupación de Protección Civil y dos asuntos por vía de urgencia presentados por el gobierno local BNG-PSOE la modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) y la adhesión al convenio de colaboración con la Consellería do Medio Rural y Seaga para la limpieza y gestión de las franjas secundarias de biomasa forestal.
La inclusión por la vía de urgencia significa que estos dos expedientes no pasaron por la comisión informativa, que se celebró el lunes 30 de marzo, y que los grupos de la oposición no dispusieron del tiempo legal suficiente para su estudio, tal como lamenta Elena Estévez.
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