El PP agradece a las cofradías y hermandades el éxito de la Semana Santa de Cangas y AV echa en falta un programa municipal de actividades alternativas
Los populares agradecen el gran trabajo realizado durante todo el año, que se comprometen a «seguir apoiando» | Alternativa afea al Concello la falta de una programación municipal «máis plural»
Gonzalo Martínez
El PP de Cangas hace un balance «inmensamente positivo» de la Semana Santa, que ha cerrado «unha das súas edicións máis multitudinarias e exitosas». Los populares destacan la masiva afluencia de vecinos y visitantes y la consolidación de esta cita como «gran referente, sendo un elemento esencial do noso patrimonio que xa transcende o estritamente relixioso para converterse nun piar histórico, artístico, cultural e turístico de primeira orde».
La formación conservadora traslada su «profundo agradecemento» a la coordinadora de la Semana Santa y a todas las cofradías y hermandades (Virgen de los Dolores y de la Soledad, Santísimo Cristo del Consuelo, Misericordia, San Pedro y Cristo Resucitado). «O seu compromiso, o seu traballo desinteresado durante todo o ano e a súa paixón son o motor que garante o presente e o futuro desta celebración da que gozamos todos», celebran. «A nosa Semana Santa é a manifestación viva dunha vila mariñeira. Mestura a historia dunhas confrarías que datan do século XVIII co xenio artístico que nos legaron mestres como Ignacio Cerviño», añaden.
Los populares ensalzan los momentos más singulares y sobrecogedores que hacen única a esta cita, subrayando el «incalculable valor e realismo» de las imágenes articuladas. «Esta alfaia artística, impulsada pola Confraría da Misericordia a finais do século XIX, permite escenas dunha expresividade inigualable», tal y como se vive durante el Santo Encuentro del Viernes Santo. «Esa mesma emotividade acada o seu cénit no Descendemento, un dos intres de maior realismo de toda Galicia, no que a impresionante talla articulada do Cristo é «descravada» fisicamente da cruz e depositada nunha furna de cristal». Todo ello se complementa «de forma maxistral coa maxia da Procesión do Silencio a medianoche, iluminada unicamente por las velas, «e a vital implicación das novas xeracións: unha canteira que asegura a transmisión e o futuro da nosa tradición, algo que volveu quedar patente coa participación de medio cento de nenos e mozos no Viacrucis infantil, uníndose á xa habitual presenza da xuventude na ‘Negación de San Pedro’, destacan
Recalcan desde el PP de Cangas que todo este patrimonio inmaterial y artístico «ten un valor incalculable» que se comprometen a «seguir apoiando de forma incondicional ás confrarías e seguir traballando para que a nosa Semana Santa siga medrando, mantendo a súa esencia, a súa vistosidade e o recollemento que a fai inesquecible».
AV: Falta de alternativas municipales
Por su parte, Alternativa dos Veciños (AV) traslada su «malestar» por la falta de programación de actividades alternativas a las religiosas durante la Semana Santa en Cangas, que considera «pouco representativa da diversidade social, cultural e xeracional da nosa vila». Aún reconociendo el valor de las tradiciones y manifestaciones religiosas, AV considera «que a axenda municipal non pode centrarse case exclusivamente neste tipo de actos, deixando sen alternativas reais a unha ampla maioría da poboación que non participa nin se identifica con elas». Echa en falta una programación «plural que inclúa propostas culturais contemporáneas, actividades de lecer para a mocidade, iniciativas familiares variadas e espazos de encontro abertos, inclusivos e laicos». A realidade social de Cangas é diversa, e así debería reflectirse tamén na oferta pública de actividades», reclama Alternativa.
