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O Rompeolas

¿Una nueva forma de camuflaje?

¿Una nueva forma de camuflaje?

¿Una nueva forma de camuflaje? / Gonzalo Núñez 

Javier Manchado

No sabemos si se trata de una nueva estrategia de camfluje y defensa, sobre todo ahora que soplan vientos de guerra impulsados por un narcisista egocéntrico al otro lado del Atlántico. Pero parece que más bien se trata de una forma un tanto peculiar de aparcar el coche y de dejarlo en cualquier lado. Como esperen un poco más tendrán que acceder previo paso de una desbrozadora.

Roscones y huevos de pascua

Afortunados aquellos que este Domingo de Pascua recibieron el aguinaldo de sus padrinos o madrinas, con esa hermosa y deliciosa tradición de regalar los roscones o huevos de pascua. Si se dan un paseo por las pastalerías y panaderías de la comarca encontrarán alguna que otra obra de arte y seguro que muchas delicias. Buen provecho... y no se atraganten. ¡Qué no hace falta comérselo entero en el mismo día!

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En la isla de Ons están esperando un nuevo vecino. Está aún en proceso de incubación y, literalmente, dentro del huevo. Es una cría de cormorán moñudo, uno de los grandes emblemas del parque nacional pero cuya población está gravemente amenazada. Esperemos que salga adelante y, si es posible, con algún hermanito/a más. También esperemos que desde la Administración no se les ocurra cobrarles concesión por su vivienda/nido en los acantilados de Ons.

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