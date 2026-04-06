Moaña inspecciona las terrazas por quejas de falta de espacio

El Concello de Moaña recibió durante la pasada semana, marcada por varios días festivos, múltiples quejas vecinales por las terrazas de bares y cafeterías en distintos puntos del casco urbano. Las reclamaciones apuntan, sobre todo, a que algunas ocuparían presuntamente más espacio del permitido. Según las quejas trasladadas a la administración local, estas terrazas dificultan el paso por las aceras, especialmente en el caso de personas que se desplazan en silla de ruedas o con carritos de bebé.

Ante esta situación, la Policía Local iniciará desde hoy una serie de inspecciones para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. La alcaldesa, Leticia Santos, recordó que el ejecutivo local está «avanzando en una nueva ordenanza, pero eso no quita que no tengamos que respetar la existente». La normativa actual está en vigor desde 2013.

De hecho, el pasado año el gobierno local de Moaña (BNG), la Policía Local, la Asociación de Hosteleros y distintos colectivos sociales y vecinales mantuvieron varias reuniones para fijar unas nuevas normas sobre terrazas, en las que se alcanzaron varios puntos de acuerdo.

Entre ellos, se planteó que las mesas y sillas no se sitúen pegadas a las fachadas de los establecimientos, sino más próximas a la calzada, dejando el espacio de paso en la zona intermedia. El motivo es que las personas con problemas de visión utilizan las fachadas como referencia para orientarse con el bastón, lo que favorece su movilidad.

En cuanto al espacio libre para peatones, se acordó ampliarlo del mínimo actual de 1,50 metros a 1,80. Esa sería la norma general, aunque podría haber adaptaciones en determinados puntos. Por ejemplo, en las calles peatonales el espacio libre debería ser de tres metros para permitir el acceso de los residentes a sus garajes y la entrada de vehículos de emergencia.

El principal punto de fricción de la nueva ordenanza, todavía en redacción, está en los horarios. La última contrapropuesta del Concello planteaba el cierre de las terrazas a las 00.30 horas en verano y a las 23.00 horas en invierno durante los días laborables. Los fines de semana y vísperas de festivo, las mesas podrían permanecer instaladas hasta la madrugada.