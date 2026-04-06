Filmoteca de Galicia
«Una historia verdadera» y «La luz que imaginamos», en el Cineclub Bueu
El Cineclub Bueu programa dos proyecciones para este mes de abril en colaboración con la Filmoteca de Galicia. Las películas elegidas son «Una historia verdadera», del director David Lynch (1946-2025), y «La luz que imaginamos», de la directora india Payal Kapadia. La entrada será gratuita para los socios anuales del cineclub y de 2 euros para los de sesión.
Los pases serán en el Centro Social do Mar de Bueu y el primero será este viernes a las 21.00 horas con «Una historia verdadera». La película narra la historia de un anciano que recorre más de 400 kilómetros para ir a visitar a su hermano, con el que está enemistado, después de sufrir un infarto. Un viaje que realiza en su único medio de transporte: una vieja segadora. El título es una referencia a que la historia está basada en hechos reales, ocurridos en 1994.
La segunda proyección será el 24 de abril, con «La luz que imaginamos», una película que se centra en tres mujeres de Bombay ante momentos cruciales de su vida. Esta producción, del año 2024, recibió el Gran Premio del Festival de Cannes.
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