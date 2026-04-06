La Semana Santa reduce el paro y deja atrás dos meses de destrucción de empleo

El tirón del sector servicios, impulsado por la llegada de visitantes durante la Semana Santa y favorecido por el tiempo soleado, permitió reducir el paro en marzo en 71 personas. Se rompe así un mal comienzo de año, en el que en los dos primeros meses de 2026 se destruían hasta dos empleos al día.

La mayor parte de la mejoría se concentró en los servicios, que sumaron 52 nuevos empleos, aunque todavía hay 2.671 vecinos buscando trabajo en este sector. También la industria y la construcción cerraron el mes con datos positivos, al registrar nueve parados menos cada una. En la industria buscan actualmente empleo 373 vecinos y en la obra, 194. La pesca, en cambio, empeoró ligeramente, con dos desempleados más, hasta situarse en 157.

Por concellos, el mercado laboral mejoró sobre todo en Cangas, con 45 parados menos y 1.244 vecinos anotados en estos momentos en la Oficina de Emprego. En Moaña se ganaron 21 puestos de trabajo y el número total de desempleados baja a 897. En Bueu, la cola del paro se redujo en cinco personas, hasta los 502 demandantes de empleo. En Marín, por su parte, no hubo variaciones y se mantienen 1.028 vecinos en busca de trabajo.

El desempleo juvenil sí repuntó, con cuatro casos más. Son ya 175 los menores de 25 años inscritos en la Oficina de Emprego. La Semana Santa benefició especialmente a las mujeres, ya que su paro se redujo en 48 personas, frente a los 23 hombres.

Con todo, y teniendo en cuenta que la aprobación del contrato fijo discontinuo por parte del Gobierno central en 2022 alteró la serie estadística, esta primavera arrancó en la comarca con 30.613 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. De ellos, 21.260 trabajan en los servicios, 5.116 en la industria, 2.099 en la construcción y 1.847 en el sector primario, con un peso destacado de la pesca.

Cangas lidera en estos momentos la economía morracense, con 10.201 trabajadores en activo. Le siguen Marín, con 8.301, y Moaña, con 7.570. Bueu, por su parte, y pese a contar con menor población, suma 4.541 vecinos trabajando.

Cangas bloquea la red de apoyo a los autónomos, denuncia el PP

El PP de Cangas denuncia que el Concello no tramitó su inclusión en la iniciativa «Concellos Emprendedores» impulsada por la Xunta y la Fegamp, a pesar de que en el pleno de marzo de 2025 se aprobó por unanimidad una moción de los populares para entrar en esta red.

Para el principal partido de la oposición, al no tramitarse nada se perjudica gravemente al tejido productivo de la villa ahondando en la «parálisis crónica y el desprecio a la voluntad democrática». Alerta de que se impide a los 1.267 autónomos de Cangas beneficiarse de rebajas de hasta el 95% en impuestos como el IBI, el IAE o el ICIO, así como reducir burocracia.