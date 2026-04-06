Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanidad y burocraciaCrónica Valencia-CeltaCorte obras Corredor AtlánticoCruz Roja VigoOcupación turística agosto
instagramlinkedin

Mercado laboral en O Morrazo

La Semana Santa reduce el paro y deja atrás dos meses de destrucción de empleo

El fuerte tirón del sector servicios genera 71 puestos de trabajo en el último mes

En estos momentos hay 30.613 trabajadores de alta en la Seguridad Social

Trabajadoras, en las dependencias de Pescados Marcelino, la última semana.

Trabajadoras, en las dependencias de Pescados Marcelino, la última semana. / GONZALO NÚÑEZ

Fran G. Sas

Cangas

El tirón del sector servicios, impulsado por la llegada de visitantes durante la Semana Santa y favorecido por el tiempo soleado, permitió reducir el paro en marzo en 71 personas. Se rompe así un mal comienzo de año, en el que en los dos primeros meses de 2026 se destruían hasta dos empleos al día.

La mayor parte de la mejoría se concentró en los servicios, que sumaron 52 nuevos empleos, aunque todavía hay 2.671 vecinos buscando trabajo en este sector. También la industria y la construcción cerraron el mes con datos positivos, al registrar nueve parados menos cada una. En la industria buscan actualmente empleo 373 vecinos y en la obra, 194. La pesca, en cambio, empeoró ligeramente, con dos desempleados más, hasta situarse en 157.

Por concellos, el mercado laboral mejoró sobre todo en Cangas, con 45 parados menos y 1.244 vecinos anotados en estos momentos en la Oficina de Emprego. En Moaña se ganaron 21 puestos de trabajo y el número total de desempleados baja a 897. En Bueu, la cola del paro se redujo en cinco personas, hasta los 502 demandantes de empleo. En Marín, por su parte, no hubo variaciones y se mantienen 1.028 vecinos en busca de trabajo.

El desempleo juvenil sí repuntó, con cuatro casos más. Son ya 175 los menores de 25 años inscritos en la Oficina de Emprego. La Semana Santa benefició especialmente a las mujeres, ya que su paro se redujo en 48 personas, frente a los 23 hombres.

Con todo, y teniendo en cuenta que la aprobación del contrato fijo discontinuo por parte del Gobierno central en 2022 alteró la serie estadística, esta primavera arrancó en la comarca con 30.613 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. De ellos, 21.260 trabajan en los servicios, 5.116 en la industria, 2.099 en la construcción y 1.847 en el sector primario, con un peso destacado de la pesca.

Cangas lidera en estos momentos la economía morracense, con 10.201 trabajadores en activo. Le siguen Marín, con 8.301, y Moaña, con 7.570. Bueu, por su parte, y pese a contar con menor población, suma 4.541 vecinos trabajando.

Cangas bloquea la red de apoyo a los autónomos, denuncia el PP

El PP de Cangas denuncia que el Concello no tramitó su inclusión en la iniciativa «Concellos Emprendedores» impulsada por la Xunta y la Fegamp, a pesar de que en el pleno de marzo de 2025 se aprobó por unanimidad una moción de los populares para entrar en esta red.

Noticias relacionadas y más

Para el principal partido de la oposición, al no tramitarse nada se perjudica gravemente al tejido productivo de la villa ahondando en la «parálisis crónica y el desprecio a la voluntad democrática». Alerta de que se impide a los 1.267 autónomos de Cangas beneficiarse de rebajas de hasta el 95% en impuestos como el IBI, el IAE o el ICIO, así como reducir burocracia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
  2. Vuelven las alertas amarillas por el mal tiempo en Galicia: aviso por temporal en el mar y tormenta en el interior de Pontevedra y A Coruña
  3. Un nuevo templo de la cultura y la música en directo en Cangas
  4. O Grove: veto a autocaravanas y pisos turísticos y glamping en vez de camping
  5. Hacinamiento, sanciones y drogas: así era la prostitución en los chalés de lujo de Vigo
  6. Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
  7. Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
  8. Otro titán para la pesca pelágica holandesa: el «Annie Hillina» procesará 400 toneladas diarias a bordo

La Semana Santa reduce el paro y deja atrás dos meses de destrucción de empleo

La Semana Santa reduce el paro y deja atrás dos meses de destrucción de empleo

Otros 8.000 kilos de vieira en la ría de Vigo: Mar autoriza a la Cofradía de Cangas otros 16 días de extracción

La Audiencia archiva la causa por la muerte de un marinero en una clínica dental de Vigo para extraerle una muela

La Audiencia archiva la causa por la muerte de un marinero en una clínica dental de Vigo para extraerle una muela

Tirán renueva su fe con la Virxe dos Remedios bajo el sol

Moaña inspecciona las terrazas por quejas de falta de espacio

Unha ducia de citas co teatro afeccionado no Morrazo

El PP pide la suspensión del pleno de hoy en Bueu, que se convocó con menos de 48 horas hábiles, y el alcalde lo traslada al día 13

El PP pide la suspensión del pleno de hoy en Bueu, que se convocó con menos de 48 horas hábiles, y el alcalde lo traslada al día 13

Tres reverencias recuperan un Santo Encontro perdido hace seis décadas

Tracking Pixel Contents