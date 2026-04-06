Diputación de Pontevedra
Abierto el plazo de ayudas a las cofradías
Se destinan 350.000 euros para financiar inversiones y gasto corriente
La Diputación de Pontevedra abre desde este luns el plazo de ayudas a las cofradías de pescadores y a las cooperativas agroganaderas de la provincia. Cada una de las dos líneas está dotada con 350.000 euros y en conjunto suman 700.000 euros.
Las subvenciones para el sector del mar –a las que pueden concurrir cofradías, federaciones y agrupaciones marisqueras– servirán para financiar inversiones y gasto corriente. El presidente de la Diputación, Luis López, asegura que se trata de una petición del sector en un momento clave debido a la alta mortandad del marisco. La distribución de esa partida de 350.000 euros incluirán 100.000 euros para inversiones como material de vigilancia, equipos informáticos, mobiliarios, construcciones y formación; y otros 250.000 euros para gasto corriente, como combustible, electricidad, compra de semilla, gastos de personal o adquisición de ropa hidrotérmica o impermeable.
La cuantía máxima de las ayudas serán de 20.000 euros por entidad, siempre que no se supere el 80% del presupuesto total.
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