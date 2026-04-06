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Diputación de Pontevedra

Abierto el plazo de ayudas a las cofradías

Se destinan 350.000 euros para financiar inversiones y gasto corriente

Una reunión del presidente de la Diputación, Luis López, con la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra.

Una reunión del presidente de la Diputación, Luis López, con la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra. / D.P.

David García

O Morrazo

La Diputación de Pontevedra abre desde este luns el plazo de ayudas a las cofradías de pescadores y a las cooperativas agroganaderas de la provincia. Cada una de las dos líneas está dotada con 350.000 euros y en conjunto suman 700.000 euros.

Las subvenciones para el sector del mar –a las que pueden concurrir cofradías, federaciones y agrupaciones marisqueras– servirán para financiar inversiones y gasto corriente. El presidente de la Diputación, Luis López, asegura que se trata de una petición del sector en un momento clave debido a la alta mortandad del marisco. La distribución de esa partida de 350.000 euros incluirán 100.000 euros para inversiones como material de vigilancia, equipos informáticos, mobiliarios, construcciones y formación; y otros 250.000 euros para gasto corriente, como combustible, electricidad, compra de semilla, gastos de personal o adquisición de ropa hidrotérmica o impermeable.

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La cuantía máxima de las ayudas serán de 20.000 euros por entidad, siempre que no se supere el 80% del presupuesto total.

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