Otros 8.000 kilos de vieira en la ría de Vigo

«Para estos barcos poder ir a la vieira es un alivio», señala el patrón del «Morriña dous» de Cangas, Eligio Ferradás, que a lo largo del año se dedica al pulpo y para el que estas semanas de extracción de este bivalvo supone dejar otras artes más masificadas y con el recurso más agotado.

Ferradás llegó al puerto de Cangas en torno a la una de este lunes para descargar en capachos la vieira que extrajo con rastro en una jornada que empezó en el mar a las ocho de la mañana. La zona delimitada para la extracción de vieira es la Zona III, entre el puente de Rande hacia la isla de San Simón.

El patrón descargaba junto al marinero del «Morriña dous» unos 210 kilos de vieiras, satisfecho porque fueron tres horas de faena y consiguió un buen producto con piezas de tamaño, eso sí de no menos de 10 centímetros como obliga la resolución de autorización de la Consellería de mar.

Eligio Ferradás, patrón del "Morriña dous" con un capacho lleno de vieiras. / Gonzalo Núñez

«A ver si es verdad y la vieira aguanta», señala Eligio Ferradás ya que está cerca la temporada de desove que pondría el punto y final, también si aparece toxina, a una campaña que comenzó el mes pasado, con autorización de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para seis días, y que volvió a autorizar para ocho días más en este mes de abril, que comenzaron hoy, prorrogables por otros 8, y sólo en la Zona III.

Se había solicitado la extracción también en la zona II, más hacia el centro de la ría, pero el informe del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) fue desfavorable. En concreto, la resolución de Mar autoriza a la Cofradía de Cangas la extracción de vieira los días 6, 7, 8,9, 13,14,15 y 16 de abril que podrán prorrogarse a los días 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 para un total de 8.000 kilos de este marisco, que se suman a los 7.500 de la autorización anterior en marzo.

Francisco Bernárdez con sus hijos Francisco y Daniel en el "Nuevo vencedor". / Gonzalo Núñez

Toda la extracción se lleva a cabo para la planta de eviscerado de la Cofradía de Cambados, en el puerto de Tragove, que se está abasteciendo con la vieira de la ría de Vigo debido a la falta de producto en Arousa.

Los marineros saben que la vieira se agota, que en donde se extrae no cría y por eso aprovechan estas aperturas. Para este mes de abril, la Cofradía pidió autorización para que pudieran trabajar ocho barcos, siete de los cuales son de Cangas y uno de Redondela. Hoy acudieron cinco barcos, cuatro de Cangas y el de Redondela, con un total de 12 tripulantes. En el punto de control y descarga que es la lonja de Cangas se contabilizaron algo más de 1.200 kilos de vieiras, todas ellas con destino a la industria en la planta de Cambados.

El patrón del "Morriña dous" pesando la vieira en la lonja. / Gonzalo Núñez

Poco antes del «Morriña dous» llegaba al puerto el «Venus», con Francisco José Rial como patrón, Roberto Martínez como tripulante y con las directrices del ya jubilado Benito Brun para marcarles bien el territorio en donde tenían que lanzar el rastro, a entre 12 y 15 metros de profundidad. «De momento va muy bien», asegura el patrón sobre esta nueva campaña, aunque es consciente de que «cuando la vieira se acaba, se acaba, no cría, y en donde sacaste el año pasado, allí no cría».

Noticias relacionadas

Francisco Bernárdez, que también es marinero jubilado, fue esta mañana con sus dos hijos a bordo del «Nuevo vencedor», sólo para estar presente con ellos porque los nervios le comen esperándoles en casa y está más tranquilo junto a Francisco y Daniel que son un ejemplo de que hay futuro en el mar. Aseguran que la vieira es una alternativa muy buena para ellos que se dedican principalmente al pulpo y que debido al mal tiempo estuvieron mes y medio parados.