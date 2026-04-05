El Cristo das Boas Augas y la Virxe dos Remedios suben al monte

La romería más importante de Tirán, la de Os Remedios, vive hoy uno de sus momentos más importantes con la subida de las imágenes de la Vixe dos Remedios y del Cristo das Boas Augas. Se espera que cientos de fieles las acompañen desde la iglesia parroquial de San Xoán hasta la capilla situada en el monte de la parroquia. La salida está fijada para las 17.00 horas con misa a la llegada al punto de destino.

El día grande es mañana, lunes 6 de abril, con misas en la capilla de Os Remedios desde primera hora y la ceremonia solemne a las 12.30 horas seguida de la procesión por el atrio.

Más allá de la programación religiosa la Asociación de Veciños de Tirán, con colaboración del Concello, mantienen la verbena que recuperaron en los últimos años. En el atrio habrá juegos populares y mercadillo a las 16.00 horas de la tarde del lunes. Tras una misa a las 18.00 horas la música sonará desde las 19.00 horas a cargo del Grupo Ámbar y de +Baile Sabor, que tocará hasta entrada la noche.

El martes 7 de abril será el día dedicado al Cristo das Boas Augas con misa a las 12.00 horas y la procesión por el entorno de la capilla, rodeando el cruceiro del atrio.

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Para el domingo 12, a las 18.00 horas, está previsto la bajada de las imágenes desde la ermita hasta la iglesia parroquial tras una misa, otro evento que congrega a muchos fieles de la parroquia.