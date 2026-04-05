El silencio reina en San Martiño, por primera vez, la noche del Viernes Santo

La Semana Santa más especial de San Martiño, marcada por la recuperación y el impulso de nuevos ritos gracias a los jóvenes que devolvieron la actividad a la Confraría da Soidade, vivió este Viernes Santo una jornada central con el tradicional Desenclavo y la posterior procesión del Santo Entierro, punto álgido, históricamente, de las celebraciones de esta época en la parroquia original de Moaña.

Además, a las 21.00 horas se celebró por primera vez en la historia la Procesión del Silencio, marcada por la luz de las velas. Sus impulsores se muestran «contentos y agradecidos» por la respuesta de los fieles, que también acompañaron esta segunda cita de la jornada.

La primera de las procesiones comenzó a las 20.00 horas con el Desenclavo, que volvió a recrear la bajada de la cruz de la imagen de Cristo. Existe documentación que describe esta ceremonia al menos desde 1672, cuando la parroquia que dio origen a la villa contaba ya con un Cristo articulado destinado a este rito. San Martiño es, por tanto, un fiel reflejo de una tradición que arraigó con especial fuerza en la fachada atlántica gallega desde el siglo XIV.

El Santo Entierro tras el Desenclavo. | / FDV

La Procesión del Silencio fue la segunda gran novedad de este año en San Martiño, después de la recuperación, el miércoles, del vía crucis exterior con el Cristo de Ánimas. Con ello se rescató una tradición que se estima suspendida desde hace un siglo y de la que solo se conserva una de las cruces que marcaban las paradas históricas, situada en la confluencia con la bajada de Casanova.

En la parroquia de O Carme, en el centro urbano de la villa, los fieles celebraron el Viernes Santo un vía crucis por la mañana y, desde las 20.00 horas, recorrió la calle Ramón Cabanillas la procesión del Santo Entierro, con la imagen de Jesucristo en un ataúd de cristal. Los actos religiosos continuaron el sábado con la vigilia pascual, celebrada a las 22.00 horas.

Asistentes a la procesión de la tarde. | / FDV

Danzas

Hoy, Domingo de Pascua, concluye la Semana Santa en Moaña. En O Carme, las misas están previstas a las 12.00 y a las 20.00 horas.

En San Martiño, la Confraría da Soidade y la parroquia recuperan además otra de las tradiciones perdidas desde hace más de 60 años: la Danza do Santo Encontro, fijada para las 12.30 horas en el atrio de la iglesia románica. A continuación se celebrará la misa. Estos bailes están documentados al menos desde 1661.

Los fieles que asistan podrán ver una danza con protagonismo destacado de las mujeres. En ella se repite tres veces una secuencia de pasos e inclinaciones hasta culminar con el encuentro de la imagen de la Virgen con su hijo resucitado.

Las tradiciones de Os Remedios, en la parroquia de Tirán, tomarán, como cada año, el relevo a la Semana Santa.