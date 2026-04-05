O Rompeolas
El Restaurante Loureiro y la lucha contra la ELA
Gran gesto del Restaurante Loureiro, en Bueu. Para apoyar la lucha contra la ELA y para apoyar a la asociación Agaela acaba de adquirir las camisetas solidarias para toda su plantilla. Un mensaje de solidaridad, apoyo y concienciación.
Los carteristas no descansan ni en pascua
Que se lo digan a una vecina de Cangas, a la que durante la procesión del Silencio le robaron la cartera. 60 euros que volaron y, peor aún, perder toda la documentación. Eso sí que es hacer la pascua.
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