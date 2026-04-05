Pazos Fontenla, Bueu Romano, centro de Beluso y pluviales acaparan la inversión del Plan +Provincia 2026

El Concello de Bueu ya tiene lista la relación de proyectos que presentará a la convocatoria del Plan +Provincia 2026, dentro de la línea 1 y que se destina a nuevas inversiones y mantenimiento de servicios municipales. El presupuesto de esta anualidad es de más de 655.000 euros e incluirá pavimentados, acondicionamiento de espacios públicos y culturales, redes separativas de pluviales, humanizaciones y la reforma de la calle Pazos Fontenla. Una de las novedades es que el crédito destinado a gasto corriente, plan de empleo y redacción de proyectos (líneas 2, 3 y 4) se concentrará en dos contratos de servicios: uno para financiar el socorrismo y salvamento en playas y el otro para la limpieza viaria y de los arenales, que está ahora mismo ya en fase de licitación.

La obra de mayor inversión será la reurbanización de la céntrica calle Pazos Fontenla, que se asumirá a través de un convenio de colaboración con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Ese documento establecerá un porcentaje de financiación para la administración autonómica y otro para el Concello de Bueu, que costeará a través del Plan +Provincia 2026 y con un adelanto del Plan +Provincia 2027. Una posibilidad que prevén las bases para los proyectos de carácter plurianual, como es el caso (el plazo de ejecución previsto es de 18 meses). El presupuesto total supera los 3 millones de euros y la previsión municipal es hacer frente a su parte con algo más de 700.000 euros de los fondos provinciales de 2026 y 2027.

Desde el gobierno local BNG-PSOE avanzan los detalles de algunas de las obras que completan la relación presentada a la Diputación de Pontevedra. Una de ellas es la pavimentación de un vial entre los lugares de As Meáns y Norte, que se complementará con la colocación de un colector para la recogida de aguas pluviales y cuyo presupuesto asciende más de 162.000 euros.

Plaza en la calle Matilde Bares

En el centro urbano se proyecta el acondicionamiento del espacio público de una plaza situada en la calle Matilde Bares, a la que dan frente el Centro de Día Pescadoira y la Escuela Infantil Tranvía. «Os traballos incluirán ademais o arrannxo dun camiño que discurre pola zona e que conecta coa rúa Pazos Fontenla, nas inmediacións da Escola Náutica», explican el alcalde, Félix Juncal (BNG), y la teniente de alcalde, Isabel Quintás (PSOE). En este caso el coste asciende a 66.000 euros.

Muy cerca de este lugar está la sala de interpretación arqueológica del Bueu Romano, en Pescadoira. La intención municipal es acometer una serie de obras complementarias que permitan la apertura del yacimiento, que cuenta ya con elementos como los paneles interpretativos. El presupuesto que se maneja es de unos 60.000 euros.

Red separativa de pluviales en la Praia de Beluso

Uno de los proyectos vinculados a servicios municipales es la dotación de una red separativa de pluviales en el frente de la Praia de Beluso y que significará una inversión superior a los 216.000 euros. Se trata de una intervención con la que se pretende dar respuesta a los requerimientos de Augas de Galicia para minorar los vertidos de aguas residuales a través del aliviadero situado en las inmediaciones del puerto. Así, la actuación prevista recoge la instalación de una canalización para recoger las aguas pluviales desde la intersección donde se encuentra el Bar Playa hasta la entrada de la explanada del propio puerto de Beluso. De esta manera se pretende evitar que el agua procedente de las precipitaciones acabe en la red de saneamiento y evitar eventuales vertidos al mar.

Humanización de la Rúa Nova de Arriba, del Plan Extra

Las inversiones previstas en la línea 1 se completan con la humanización del entorno de la Rúa Nova de Arriba, en el centro de Beluso. Este proyecto se presentó a la segunda edición del Plan Extra de la Diputación, con un presupuesto de 750.000 euros, y en brevé se espera conocer la resolución oficial. En previsión de una respuesta favorable, desde el gobierno BNG-PSOE reservan 199.000 euros del Plan +Provincia 2026 para financiar el porcentaje que le corresponde al Concello.

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El crédito de las líneas 2, 3 y 4 suma casi 281.000 euros, un importe que se destinará la financiación de dos contratos de servicios de carácter plurianual. El primero es el referido al socorrismo y salvamento en playas, que ya se licitó en 2025 para un periodo de tres años con un coste de 142.458 euros por ejercicio. El segundo de estos procesos de contratación será para complementar la limpieza viaria y de los arenales durante un periodo de tres años y por un importe por encima de los 370.000 euros. «Son contratacións plurianuais, pero non significa que o servizo se prete durante todo o ano. No caso do socorrismo será nos meses do verán e no da limpeza a previsión é que sexa durante seis meses cada ano», avanzan Félix Juncal e Isabel Quintas. Este proceso de contratación ya está en marcha e incluyó la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).